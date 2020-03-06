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Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

06.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:40Bakan Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 00:51:20