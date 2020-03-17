Bakan Koca: " Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu"
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.
17.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:05
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü."
(İHA)
Kaynak: İHA
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