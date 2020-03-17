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Bakan Koca: " Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu"

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.

17.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:05
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."

Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü."

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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