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BAKAN KOCA YİNE DHA'NIN FOTOĞRAFIYLA UYARDI -1

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yine DHA'nın fotoğrafıyla İstanbulluları uyardı.

08.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:22
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yine DHA'nın fotoğrafıyla İstanbulluları uyardı.
Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" demişti.
Bakan Koca yine DHA'nın fotoğrafıyla uyarıda bulundu. Eminönü'ndeki yoğunluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "
Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" uyarısında bulundu. BAKAN KOCA YİNE DHA’NIN FOTOĞRAFIYLA UYARDI -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, DHA, Güncel, Haber

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