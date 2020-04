Bakan Koca: "Yoğun bakım süreci diğer ülkelere göre düşmeye başladı"

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım sürecinin diğer ülkelere göre düşmeye başladığını belirterek, "Entübe hastalarının sayısının giderek azalmaya başladığı, artış hızının azalmaya başladığı doğru olan bir bilgi. Merkez olarak gördüğümüz İstanbul gibi bir yerde iki kat, üç kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmememiz bizim için önemli" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaparak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelere ilişkin soruya, "Özellikle şu dönemde pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastası ile ilgilenen tüm hekim ve sağlık çalışanlarımız tavandan maaşını almış olacak. Bazı branşların bu alanla ilgili olmadığını biliyoruz. Pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan, her hekim başhekimin yetkisi ile tavandan ücret alabilir olacak. Yapılması gereken burada hastayla ilgili yoğun çalışan herkesin tavandan, diğer personelin, çalışanların bu tedavide, hizmette yer almasını sağlamak" yanıtını verdi.Bakan Koca, bazı sorular üzerine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarının uygulandığını belirtti. Koca, bir basın mensubunun "Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığının korona virüs ölümlerini raporlamada DSÖ'nün belirlediği uluslararası kodları kullanmadığına dair bir açıklaması var. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusu üzerine, "Medyada gündem oldu. Özellikle geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü ile görüştüğümü ifade etmiştim. Türkiye 'nin verilerini çok şeffaf paylaştığını söyleyen Avrupa Bölge direktörü idi. ve biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Bu dönemde biz özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz" dedi.İstanbul'da yoğun bakım servislerinin doluluk oranlarına ilişkin soruya Koca, "Şu anda yatak yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.5. Normal yatakların doluluk oranı yüzde 50.2. Şu an herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 36,3. Seyrantepe, biz hızla devreye girmesini istiyoruz. Yıl sonu olarak hedeflenmişti ve daha erken bitmesi yönünde bir çabamız var. Bu hafta Pendik Eğitim Araştırma Hastanemizi açtık. Önümüzdeki günlerde İkitelli Şehir Hastanemizin de bir bölümü açmış oluyoruz" şeklinde yanıt verdi.Koca, dağıtılan maskelerin yeterli olup olmadığı sorusu üzerine, "Bir, PTT üzerinden devam ediyor. Biz zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten iş yerinde ve markette çalışanlara ayrıca veriliyor durumda. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmaması. Çıkılma zorunluluğu varsa maskenin takılması" dedi.Yoğun bakım sürecinin diğer ülkelere göre düşmeye başladığını belirten Koca, "Entübe hastalarının sayısının giderek azalmaya başladığı, artış hızının azalmaya başladığı doğru olan bir bilgi. Merkez olarak gördüğümüz İstanbul gibi bir yerde iki kat, üç kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmememiz bizim için önemli. Önümüzdeki haftalar bu seyri daha net görmemizi kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin İsrail'e tıbbi malzeme sattığı iddialarına ilişkin Bakan Koca, böyle bir talep olduğunu ve bu konuda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. 112 personeli için test uygulanmasının durdurulduğu iddialarına ise Koca, "Biz özellikle sağlık personelimizin zaten testlerini yapmaktan asla vazgeçmeyiz. DSÖ'nün önerdiği de o. Semptomu olmayanlara test yapılmasını önermiyor" şeklinde yanıt verdi.Çin ile gerçekleşen ikinci video konferans görüşmesinin içeriği hakkında bilgi veren Koca, "Çin bilim insanlarının bize ifade ettiği Türkiye olarak sağlık sistemimizin Çin'den daha güçlü olduğunu ve bu süreçte yapılan yaklaşımımızın doğru olduğunu ifade etmiş oldular. Gerçekten Türkiye'ye, sağlık personelimize güvenelim. Bu ülke ile gurur duymalıyız. Çin'de uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir durumun olmadığı, hatta farklı olarak bizde daha farklı ve önde olan bir yaklaşım içinde olduğumuzu ifade edebilirim" dedi.Koca, Gazze'ye de yardım yapılacağını belirtti. Pandemi takip sistemine ilişkin konuşan Koca, önümüzdeki günlerde evlerinden çıkmaması istenilen kişiler için yeni uygulamaların devreye gireceğini söyledi.Ankara'da ücretsiz maske uygulamasının kısıtlı olduğuna ilişkin ise Koca, "E-devlet üzerinden 3 buçuk milyon maske verildi. Eczanelerle ilgili uygulama. Biz 20 ile 65 yaş arası kişilere dağıtmayı bunu ilk 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma olmasın diye bir kod gönderiyoruz. Şu an kaç maskenin dağıtıldığını söyleyebilriz. Önümüzdeki saatler içinde plan dahilinde mesaj göndererek sağlamış oluyor. Vatandaşımız cep telefonuna kod gelmeden eczaneye gitmemeli" dedi.(İHA)