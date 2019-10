Bakan Kurum: "18 yılda şehircilik alanında tarihi adımlar attık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz 21. Yüzyıl da şehirlerimizde eskiden hissettiğimiz mutluluğu yeniden yakalayabilir miyiz bugün bunları tartışıyoruz. Bu soruya ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak evet diyorum ve evet diyeceğim. Ben, bu zirvenin, şehirlerimizin geleceği için bir dönüm noktası olmasını diliyorum" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Kartepe zirvesine katılan Bakan Kurum, Barış Pınarı Harekatında şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, "Öncelikle 9 Ekim'de Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlayan Barış Pınarı Harekatımızı hamdolsun ordumuzun sahadaki başarısını, masada elde ettiğimiz zaferlerle taçlandırdık.

Barış Pınarı Harekatında şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 40 yıldır "bitmez" denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Bu zafer, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir. Bu harekatın emrini vererek, milletimizi ordumuzun etrafında tek vücut haline getiren, milletinden aldığı güçle, sizlerden aldığı destekle, bütün dünyaya "azdan az, çoktan çok gider" diye seslenen Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİNİ, İNSANIMIZIN MUTLULUĞUNU KONUŞMAK İÇİN BİR ARADAYIZ

Bakan Kurum, "Askerimiz ülkemizin güvenliği için mücadele ederken bizler de şehirlerimizin geleceğini, insanımızın mutluluğunu konuşmak için bir aradayız.

3 gün boyunca, birbirinden değerli katılımcılarımız; insanın mutluluğunu, insan mekan ilişkisini, kültür ve sanatı, şehir ekonomisini, çevre ve şehirciliği, kısaca şehre dair her şeyi masaya yatıracaklar. Bizim medeniyetimizin şehre dair her konuya cevap veren bir şehircilik anlayışı var. Buna göre; şehirler sakinlerinin aynasıdır ve hatta aynısıdır. İnsan neyse şehir odur. Çünkü insan; inşa ettiği şehirlerde, sadece bina yapmaz, dahası, benliğini de ortaya koyar, kimliğini de gösterir, adeta kendisini taşa toprağa işler.

Bu nedenledir ki; şanlı tarihimiz boyunca atalarımız, insanın her ihtiyacına kamil manada cevap vermiştir. Atalarımız bir yere yerleştiklerinde oraya hemen mescit yapmış, medrese yapmış, hamam, köprü ve kervansaray yapmış, ağaçlarını hızlıca dikmiş ve evlerini de bu dokuya uygun şekilde inşa etmiştir. Yani ecdat şehri; insanın ruhunu, fıtratını, temizliğini, aşkını, bu dünyasını ve ötesini merkeze alan, insanı mutlu kılan mekanlar olarak görmüş, buna göre imar etmiştir" dedi.

18 YILDA ŞEHİRCİLİK ALANINDA TARİHİ ADIMLAR ATTIK

Şehircilik alanında tarihi adımlar attıklarını belirten Bakan Kurum, "Peki, 21. yüzyılda, şehirlerimizde hissettiğimiz o eski mutluluğu yeniden yakalamamız mümkün müdür? Bu soruya en yüksek sesle hep birlikte "Evet" diyoruz. Çünkü kadim bir medeniyete, yüzlerce yıllık bir imar, inşa ve ihya geleneğine sahibiz. Bu gelenekte birikmiş güzelliklerden ilham alarak özellikle son 18 yılda, şehircilik alanında tarihi adımlar attık. Evvela; çarpık kentleşme ve gecekondulaşma gibi önemli sorunlarla mücadele ettik. Bu tür sorunların tamamını, son 18 yılda ürettiğimiz 850 bin yeni konutla büyük oranda giderdik. Dün ülkemizde, dar ve orta gelirli vatandaşımız için, çok hızlı bir şekilde büyük miktarda konut üretmek gibi bir gündemimiz vardı. Bunun üstesinden geldik. Şimdi, bugün ihtiyacımız olan şey ise; medeniyetimizin değerlerine uygun, mahalle kültürünü yaşatan, az katlı, yatay şehirleşmedir ve inşallah şimdi bu hedeflere yönelik büyük bir hamlenin gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şehircilik manifestosuna uygun olarak çok önemli adımlar attık. Öncelikle ziyaret ettiğimiz tüm illerde, vatandaşlarımızla, belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle, akademisyenlerimizle, şehirlerimizin yöneticileriyle istişarelerde bulunduk. İllerimizin önceliklerini belirledik.

Buradan elde ettiğimiz çıktılarla; yeni yönetmelikler, mevzuat değişiklikleri, kanun değişiklikleri yaptık. Bu değişikliklerle; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerini seri bir şekilde başlattık" diye konuştu.

İMAR DENETÇİ SAYIMIZI 2 KAT ARTIRDIK

Bakan Kurum, "Bu sene, Ocak ayında, Antalya'da yaptığımız; "2023'e Doğru Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"yla; şehircilik vizyonumuzu tüm detaylarıyla ortaya koyduk. Ulusal Mekansal Strateji Planımıza göre; tarım, turizm ve sanayi alanlarımız başta olmak üzere şehirlerimizde yapılacak tüm yatırımların en doğru şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Ülkemizin 7 bölgesinde başlattığımız iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızın ilki olan 15 maddelik Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planımızı açıkladık. Çok yakında diğer bölgelerimizle ilgili eylem planlarımızı da açıklayacağız. Temel ilkeleri; yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm olan; 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi ve Eylem Planımızı milletimizle paylaştık. Tarihi kent merkezlerimizi koruyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi geleceğe en güzel şekilde taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu alanlarımızın tamamında; sokak sağlıklaştırma, kentsel yenileme, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ekolojik bir yaşam tarzının "genel kültür" haline getirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle; tüm çevre faaliyetlerimizi, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesinin çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Yine Sıfır Atık Projesi'ni tüm şehircilik faaliyetlerimizin temel ilkelerinden biri haline getirdik. 81 ile 81 Millet Bahçesi Projelerimizle, ülkemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkarıyor, şehirlerimize nefes aldırıyor, ülkemize yeni güzellikler kazandırıyoruz. Olası ekolojik tahribatlara mani olmak adına, tabiat varlıklarımızın ülkemiz yüz ölçümüne oranını yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkarıyoruz. Bu doğal alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kapsamda bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. Bundan sonra 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşmayı ve imara aykırı şehirleşmenin önüne kararlı bir şekilde geçeceğiz" şeklinde konuştu.

ZİRVENİN, ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLMASINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla; yatay şehircilik anlayışıyla 50 bin Sosyal Konut Projesini başlattık. Tüm bu saydığımız projelerimizle amacımız; milletimizin gönlünü kazanmak, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Merhum Turgut Cansever'in deyimiyle, ülkemizi güzelleştireceğiz, her şeyi kendi yerine koyacağız, insanımızı mutlu edeceğiz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. İnsanı merkeze almadan, insanı mutlu etmeden; ne kadar modern şehirler imar ederseniz edin, hiçbir anlamı yoktur. Bu manada hepimize çok ciddi işler, çok çetin vazifeler düşüyor. Şimdi salonumuzda bulunan sizlerin; mimarlarımızın, mühendislerimizin, yazarlarımızın, hocalarımızın katkılarıyla şehirlerimizin, bugünden çok daha farklı, çok daha güzel olacağına inanıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; tüm imkanlarımızla, Kartepe Zirvesi'nden çıkacak fikirlerin, önerilerin takipçisi olacağız. Hem şehirlerimizin ihyası hem de mutlu insanların mutlu şehirlerini kurmak için istifade edeceğiz. Mekana yaslanarak zamana hitap edeceğiz, kendi şehir modelimizi dünyaya ve asrın idrakine sunacağız. Ben, bu zirvenin, şehirlerimizin geleceği için bir dönüm noktası olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Burak Can Tokyürek - Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA