Bakan Kurum: 2019'da Plastik Poşetler Ücretli Olacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:16



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:16

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2019 yılı itibarıyla poşetleri ücretli hale getiriyoruz. Plastik poşetlerin sebep olduğu tüm olumsuzlukları önlemek için yapılan düzenleme; 440 olan kişi başı plastik kullanımını 2019 yılı sonuna kadar 90'a, 2025 yılında ise 40 adede düşürmek için. Dolayısıyla hedefimiz, 2025 yılında plastik poşet kullanımında yüzde 90 tasarruf sağlamak olacak" dedi.Ankara'da, 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi Açılış Toplantısı' düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Dünya Şehircilik Sektör Lideri Sameh Wahba, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Angel Gutierrz Hidalga, Dünya Bankası Ülke Direktörü Johannes Zutt ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin, 1950'den itibaren hızlı bir şehirleşme serüveni yaşadığını söyledi. Kurum, "Şehir nüfusu 1950'de yüzde 24, 1965'te yüzde 34 iken bugün yüzde 88 seviyesine yükseldi. Şehirlerimizde yaşanan yoğun göç, plansız şehirleşme, gecekondu, ekonomik ve sosyal problemler sürdürülebilir şehircilik konusunda da birçok problemi beraberinde getirdi. Bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla şehirlerimizi çevreye duyarlı, ekonomiye katkıda bulunan enerjiyi verimli kullanan ekolojik uyum ve hayat kalitesi yüksek merkezler haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.'82 BİN VATANDAŞIMIZI DEPREMLERDE KAYBETTİK'"Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 71'i, 1'inci ve 2'nci dereceden deprem bölgesinde bulunuyor" diyen Bakan Kurum, şunları söyledi:"Ülkemizde son yüzyılda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. 82 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Hem depremin yıkıcı etkilerini azaltmak hem de vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, kimlikli, yeşil, çevreye duyarlı, medeniyet anlayışımıza uygun şehirler inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Her şehrin ve bölgenin yapısına uygun plan ve projeler hazırlayarak sağlıklı, kimlikli, tasarrufu esas alan hayat alanları inşa ederek kentsel dönüşümü sosyal ve iktisadi boyutları başta olmak üzere bütüncül bir şekilde hayatımızın önemli bir parçası haline getirerek, şehirlerimizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemiş olacağız."'SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLEŞME İÇİN MİLLET BAHÇELERİ ÖNEMLİ'Millet Bahçeleri'nin sürdürülebilir şehirleşme açısından önemli proje olduğunu belirten Kurum, "Cumartesi günü İstanbul'da, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan sahip 5 adet Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdik. İlk aşamada 18 ilde 33 Millet Bahçesini halkımızın hizmetine sunma çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah projelendirme ve hazırlık süreçleri bittikten sonra peyderpey tüm illerimizde en az 1 tane olmak üzere Millet Bahçelerini hizmete açacağız" dedi.'PLASTİK POŞETLER 2019'DA ÜCRETLİ OLACAK'Plastik poşetlerin, 2019 yılı itibarıyla ücretli olacağını kaydeden Kurum, "Plastik poşetlerin sebep oldukları tüm olumsuzları önlemek için yapılan düzenleme ile 440 olan kişi başı plastik kullanımını 2019 yılı sonuna kadar 90'a, 2025 yılında ise 40 adede düşürmektir. Dolayısıyla hedefimiz 2025 yılında plastik poşet kullanımında yüzde 90 tasarruf sağlamak olacak" diye konuştu.Uygulamanın ilk defa, 2017 yılında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda hayata geçirildiğini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:"Bugün artık 8 bin 668 kurum binasında uygulanmaya başlanmıştır. 2023'e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sistemi'nin kurulumu tamamlanacaktır. Sıfır Atık projesiyle çevresel, ekonomik, sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edilecektir. En önemlisi de Sürdürülebilir bir çevre ve şehir oluşturmak, ülke kaynaklarını verimli kullanmak, gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önem verdiğimiz önemli bir çalışma. Sıfır Atık projesiyle ülke olarak 2023'te yıllık 20 milyar TL'lik bir tasarruf elde etmeyi hedefliyoruz. İller Bankası'nın verdiği desteklerle içme suyu şebeke ve arıtma, kanalizasyon, atık su arıtma, derin deniz deşarjı, katı atık ve üst yapı gibi problemlerin çözümünde yerel yönetimlerimize can suyu oluyor. Bu desteklerle, şehirlerimizi modern, kaliteli, enerji verimliliği ilkelerine uygun, altyapı sorunları çözülmüş, hayat standartları yükselmiş, çevreye daha duyarlı hale getiriyoruz."'DÜNYA BANKASI ÖNEMLİ MERKEZ'Birleşmiş Milletler'in (BM) uzman kuruluşlarından Dünya Bankası'nın, uluslararası ortaklığı ve kurulduğu 1944 yılından bugüne kadar edindiği birikimle önemli merkez olduğunu vurgulayan Kurum, "Yoksulluk oranını azaltmak ve ortak refahı yükseltmek gibi temel hedefleri olan Dünya Bankası'nın destekleri, dünya şehirleri adına değerli anlamlar ifade ediyor. Bu anlamda Dünya Bankası ile ilk iş birliğimiz 2006 yılında 'Belediye Hizmetleri Projesi' kapsamında yaklaşık 213 milyon avro tutarındaki 'Kredi Anlaşması'nın imzalanması ile başladı. Hemen ardından Belediye Hizmetleri Projesi- 2 (ek kredi) için 178,2 milyon avro tutarındaki 'Kredi Anlaşması' 2010 yılında imzalanmıştı. Neticede toplam 391,1 milyon avro Kredi Belediyeler/İdareler tarafından kullanılarak yatırıma dönüştürüldü. İller Bankası Dünya Bankası ile birlikte ikinci kademe büyükşehir belediyelerinin sürdürülebilir gelecek planlamaları ve yatırımları için bir destek mekanizması oluşturmak amacıyla 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ni (SŞP) tasarlamıştı" dedi.'AB FONLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEĞİNDEN 10 BELEDİYE YARARLANACAK''Sürdürülebilir Şehirler Projesi'nin gelişmekte olan şehirleri ve belediyeleri finansal açıdan daha sağlam yatırımlara yöneltme, finanse etme ve şehir planlama kapasitelerini geliştirmeleri için tasarlandığını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:"Bankamız 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi' ile uluslararası finans kurumlarından, yerel yönetimlere uygun koşullu kredi sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği fonlarından sağlanan hibe desteğinden, 10 belediye ve idaremiz yararlanacaktır. Bu illerimiz; Antalya, Balıkesir, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu ve Van büyükşehir belediyeleri ve bu illerimizin su ve kanalizasyon idareleridir. 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi' için toplamda 194,7 milyon avro tutarında 'Kredi Anlaşması' imzalanmıştır. Son olarak bugün aramızda bulunan 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu' ile sınırları genişleyen ve artan belediye hizmetlerinin finanse edilmesi için destek sağlanacak illerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Tüm belediyelerimizin de bu krediden yararlanırken şehirleri için en güzel yatırım ve planlamaları yapacaklarına olan inancımı ifade etmek isterim. Bu anlamda 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi'nin şehirlerimizin geleceği için pek çok yeni projenin hayata geçirileceği bir dönem olarak görüyorum."- Ankara