Bakan Kurum: "2023'e giden yolda marka şehirler için atılması gereken adımları kararını aldık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde kentlerin alt yapısı, kentsel dönüşümü ile alakalı birçok kararı içeren görüşmeyi burada bu manifesto çerçevesinde yaptık. Vatandaşlarımıza 2023'e giden yolda şehirlerimiz için marka şehirler için atılması gereken adımlarında kararını almış olduk" dedi. Yozgat Belediyesi İl Değerlendirme ve AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılmak üzere Yozgat'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti. Valilik binası önünde merasim mangasını selamlayan Oktay ile Bakan Kurum'u, Vali Çakır ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik makamındaki düzenlenen ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.Daha sonra Yozgat Belediyesi İl Değerlendirme Toplantısına katılan Oktay ve Kurum, basına kapalı 4 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu."Çalışmalarımız Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız yapılıyor"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantının verimli geçtiğini dile getirerek, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin sorun alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla ya da geleceğe dönük hem şehirleriyle ilgili vizyonları, hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık. Bu çalışmalarımız Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız yapılıyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi ama hangi çerçevede bu şehirlerin geliştirileceğine dönük. Bu çerçevede de Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük" dedi."18 yılda Yozgat'a 16 milyar liralık yatırım yaptık"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı konuşmada "Başkanımızın da ifade ettiği gibi Yozgat'ımız için Yozgat'ımızın geleceği için şehirlerimiz, ilçelerimiz için 428 bin vatandaşımızı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına ne yapabilirizin istişare toplantısını yaptık. Bu çerçevede tüm belediyelerimizi dinlemek tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde 11 maddelik manifesto ki bunun 8 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ilgilendiren kentin alt yapısı kentsel dönüşümü bu anlamda şehirle alakalı birçok kararı içeren görüşmeyi de burada bu manifesto çerçevesinde yaptık ve aynı masa etrafında da karar almak suretiyle de vatandaşlarımıza 2023'e giden yolda şehirlerimiz için marka şehirler için atılması gereken adımlarında kararını almış olduk. Tabi bugüne kadar son 18 yılda Yozgat'ımız da eğitimden sağlığa alt yapıdan üst yapıya 16 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımlara bugün yenilerini de ekledik" şeklinde konuştu.Asbestli borular değişecekYozgat'ta asbestli borular nedeniyle yüzde 67 oranında kayıp kaçak söz konusu olduğunu da belirten Kurum, "Şu an içme suyu borularına baktığımızda Yozgat'ımıza asbestli borular kullanılıyor ve yüzde 67 oranında kayıp kaçak söz konusu. Bugün batığınızda aylık 700 bin liraya varan bir kayıp söz konusu ve bu kaybı gidermek asbestli borularının değiştirilmesi amacıyla İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Yozgat Belediyemizle birlikte bir proje gerçekleştirecek. Buna ilişkin her türlü teknik ve finansal desteği vermek suretiyle 2020 yılı içerisinde başlayıp bitirebiliyorsak aynı yıl içerisinde planladığımız önemli bir projeyi de içme suyu projesi olarak Yozgat'ımıza yapacağız" ifadelerine yer verdi.Millet Bahçesi'nin yeri belli olduKurum Yozgat'a Millet Bahçesi yapılacağı alanı da açıklayarak, "Bozok diyarına bir de Millet Bahçesi yakışır dedik. Millet Bahçesinin yeri ile alakalı bugün istişarelerimizi yaptık. Şu an Menekşe Evlerimizin bulunduğu yaklaşık 56 bin metre karelik bir alan var bu alan mevcutta üzerindeki yapıları incelediğinizde hem dere güzergahı üzerine yakın olması hem yapıların artık ekonomik ömürlerini yitirmiş olması riskli olması sebebiyle vatandaşlarımızla da görüşerek bu vatandaşlarımız Toprak Mahsulleri olarak bildiğimiz alana yaklaşık 30 bin metrekarelik alana Yozgat'ımızın özüne kültürüne yakışacak şeklinde kentsel dönüşüm projesi yaparak taşımak istiyoruz. Bu 56 bin metrekarelik alanı da Yozgat'ımıza değer katacak içinde meydanın, millet kıraathanesinin, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu önemli bir millet bahçesi olarak şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle Yozgat Belediyemizle birlikte yürüteceğiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın rızasını alarak gönül birliği içerisinde de bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. tüm projeleri yaptığımızda 2023'e, 2053'e 2071'e giden yolda Yozgat'ımız bugünkünden çok daha iyi seviyelere gelecektir" dedi. - YOZGAT