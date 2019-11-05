Haberler » Güncel » Bakan Kurum: '2023 giden yolda Erzurum'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz'

Bakan Kurum: "2023 giden yolda Erzurum'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak...

05.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:46Bakan Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından bir otelde Erzurum İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
(1)

Murat Kurum, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41 PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
11:36 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide...
11:40 DHA YURT BÜLTENİ - 7
11:40 flaş
11:35 Tokat'ta heyelanlara köprülü çözüm
11:06 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:55 Avcılar'da hırsızlıkla suçlanan kadın, sokak ortasında çırılçıplak soyundu
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
6.11.2019 11:42:11