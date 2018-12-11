Bakan Kurum, 24. Taraflar Konferansı İçin Katoviçe'de

11 Aralık 2018 Salı 16:04



11 Aralık 2018 Salı 16:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nın (COP24) düzenlendiği Katoviçe'de Türkiye standını açtı.COP 24 Başkanlar Oturumu'na katılmak üzere geldiği Polonya'nın Katoviçe şehrindeki kongre merkezinde, Türkiye delegasyonuyla toplantı gerçekleştiren Kurum, burada Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmaları anlattığı sunumu izledi.Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Türkiye standını açan Kurum, stantta yer alan halı dokuma tezgahını ve ebru sanatı eserlerini inceledi ve sanatçı Asuman Hasırcıoğlu ile ebru çalışması yaptı.Kurum, Türkiye standında Estonya Çevre Bakanı Siim Kisler, Fransa Ekoloji ve Katılımcı Geçiş Bakan Yardımcısı Brune Poirson, BM İklim Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Patricia Espinosa ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Bakan Kurum'a, açılışta bazı milletvekilleri de eşlik etti.