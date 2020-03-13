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Bakan Kurum: "9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık"

Koordinasyon Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

13.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:34
Koordinasyon Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir." Bakan Kurum:

Kaynak: AA

Etiketler : Murat Kurum, Güncel

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