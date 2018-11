Bakan Kurum, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:04



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının, İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da ise yüzde 7-8 artacağını bildirdi.Bakan Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.İstanbul'da Atatürk Havalimanı, Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alan başta olmak üzere millet bahçeleri konusundaki çalışmalar sorulan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde "Millet bahçeleri yapacağız" sözü verdiğini, 100 Günlük Eylem Planı'nda da 18 ilde 33 millet bahçesi yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.Kurum, millet bahçelerinin bir kısmının tamamlandığını, açılışlarının yapılacağını, bir kısmın projelendirme, bir kısmının inşaat aşamasında olduğunu bildirdi.İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi'nin 360 bin metrekarelik bir park olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, 25 bin metrekaresinde meydan, cami ve okul bulunduğunu, parkta ayrıca gölet, sosyal alanlar, millet kıraathanesi, çocuk ve gençlerin eğlenebileceği, etkinlik yapacağı yerlerle bisiklet ve yürüyüş yolları olduğunu dile getirdi.Vatandaşa burada her türlü sosyal faaliyeti gerçekleştirme imkanı tanındığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:"Cumartesi günü ilk millet bahçelerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açıyoruz. 5 tane millet bahçesi açılışı gerçekleşecek. Başakşehir ve Kayaşehir millet bahçesi açılışını gerçekleştireceğiz. Başakşehir'de Hoşdere millet bahçesi 160 dönüm bir alan. Bu yine cami, okulu, sosyal düzenlemelerin olduğu bir proje. Yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı 460 bin metrekare. 6 etaptan oluşuyor. Bunun 4 etabının açılışını gerçekleştireceğiz. Ataköy'de 'Baruthane' dediğimiz yaklaşık 60 bin metrekare alan, millet bahçesine dönüştürdük ve buranın da açılışını cumartesi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Sadece bu parklarla İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız."Tüm illerde en az bir millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Sadece İstanbul'a yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz. Ankara'daki millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarı yüzde 7,8 artırıyor." dedi.Kurum, 14 milyon metrekare olan Atatürk Havalimanı'nın da millet bahçesi olarak değerlendirileceğine işaret ederek, "Pistin bir kısmı kullanılacak, diğer kısmında yapacağız. Fuar alanları olacak. Hiçbir şekilde yeni bina yapmadan mevcut binaları da kullanacak şekilde bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme içinde millet kıraathanemiz, sosyal ihtiyaçları giderecek sosyal alanlar olacak. Yaşlılarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ihtiyaçlarını giderecek yine her türlü sosyal ihtiyaçlar mevcut olacak." diye konuştu.İstanbul Üsküdar'da da Çamlıca Camisi'nin etrafında Çamlıca Tepesi'ni de içeren bir millet bahçesi düzenlemesi yaptıklarını anlatan Kurum, Esenler'e de bir millet bahçesi kazandırılacağını bildirdi."Kanal Ankara Projesi"Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yaklaşık 750 bin metrekarelik alanı da millet bahçesine dönüştüreceklerini belirten Kurum, bunun, Ankara'ya yakışır, Ankaralının ihtiyaçlarını giderecek bir proje olacağını söyledi.Murat Kurum, Mogan ve Eymir Gölü'nü birbirini bağlayan ve İmrahor'a kadar uzanan Kanal Ankara Projesine de değinerek, "Bu vadi projesi yaklaşık 9,5-10 kilometre bir güzergah ve 3 milyon metrekareyi içeriyor. Eymir ile başlayıp, Mogan ile devam eden ve İmrahor'a kadar giden süreci birleştirip, Ankaralımızın vakit geçireceği bir alan haline getirilmesi için uğraşıyoruz." dedi.Eymir Gölü'nün etrafını millet bahçesine çevirip, bisiklet ve yürüyüş yolları içeren bir düzenlemeye gideceklerini ifade eden Kurum, bunu Gölbaşı'nda da yapacaklarını, buradaki bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarını belirtti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eymir, Mogan ve bu vadi zaten aslında birleşiyor. Eymir'de bir düzenleme yapılmış. Arkasında Mogan var. Mogan biraz atıl durumda. Mogan'ı düzenleyeceğiz, Eymir ile bağlayacağız. Oradan da Eymir'den İmrahor'a kadar giden yaklaşık 10 kilometrelik alanı da düzenleyeceğiz. O güzergah çok güzel herkesin gidip eğlenebileceği, vakit geçirebileceği güzel bir alan haline gelecek. Bu projenin içinde buradaki sosyal ihtiyaçları karşılayacak mescit, çocukların eğlenebileceği parklar, alanlar, çay bahçesi, millet kıraathanesi, dışında hiçbir yapı olmayacak."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmara açılmayacak mı?" sorusuna da, "Kesinlikle açılmayacak." yanıtını verdi."Projeye hiçbir şekilde rant gözüyle bakmıyoruz"Millet bahçelerinin şehir merkezlerindeki stadyum alanlarına yapıldığını vurgulayan Kurum, "Bunlara değer olarak baktığımızda merkezde stadyum. Bu alanlara biz isteseydik, inşaat yapsaydık şehrin en önemli alanlarında çok büyük değerler elde edebilirdik. Ama ne yaptık? Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Bütün şehir stadyumlarının olduğu yerleri biz millet bahçesine çeviriyoruz.' Biz de bu talimatları aldık. Şu an stadyumlarını dönüştürdüğümüz hemen hemen her ildeki alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Biz bu projeye hiçbir şekilde rant gözüyle, imar artışı gözüyle bakmıyoruz, bakılmasına da müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu."Atatürk Havalimanı ile ilgili tarih verebilir misiniz?" sorusu üzerine Kurum, şunları söyledi:"Biz projelendirme sürecine başladık. Yıl sonuna kadar bir proje de yapmış olacağız. Atatürk Havalimanımız İstanbul Havalimanı'na 29 Ekim'de çok güzel bir törenle taşındı. Orada da çok güzel bir havalimanına kavuştuk. Yaklaşık 90 milyon kapasiteli. Daha önce çukurların, taş ocaklarının olduğu alanı yine çok güzel bir çevre projesiyle etrafa zarar vermeden o atıl alanı, havalimanı haline getirdik. Yaklaşık 8 milyar avro bir yatırım yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de açılışını yaptı ve dünyanın en büyük havalimanı olma yolunda gidecek."Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgenin taşınma sürecinin bitmesine müteakip kendilerine teslim edileceğini belirten Kurum, pistin birinin geçici süre de olsa kullanılacağını, diğer taraftaki alanın önümüzdeki yıl teslim edilmesiyle burada çalışmalara 2019 içinde başlamayı hedeflediklerini kaydetti.Kurum, "İnşaat sektörümüz çok gelişti. Projelerini yaptık. 2019 yılı başında başlarsak, yıl sonuna da tamamlarız diye düşünüyorum. Orayı etaplar halinde de tamamlayabiliriz." dedi.(Sürecek)