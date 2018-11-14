Bakan Kurum, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşın imar barışı uygulamasından faydalandığını bildirdi.
Kurum, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
İmar barışıyla ilgili bilgi veren ve 31 Aralık
2017'den sonra yapılan yapıların imar barışına dahil olmadığına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:
" Kapadokya
'da böyle bir konu meydana geldi. Orada yaklaşık 100 tane kaçak yapı tespit ettik. Kaçak yapılara ilişkin hem yıkım işlemini başlattık hem de kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiler, yalan beyanla e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler, yapanlar da var. Bunların tespit edilmesi halinde biz hem yatırdığı parayı irat kaydediyoruz hem de bu başvurusunu iptal ettiriyoruz."
Kurum, 14-15 milyon vatandaşın imar barışından faydalanmasını beklediklerini aktararak, "Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız bu uygulamadan faydalandı." dedi.
Yaklaşık 15 milyona varacağını düşündükleri bir başvuru beklediklerini yineleyen Kurum, şöyle devam etti:
"31 Aralık 2018 tarihine kadar bu süreci uzattık. Bu başvuruya ilişkin de yaklaşık 6 milyar lira bedel yatırılmış durumda bugün itibariyle. Bu sistem kolay işlesin diye vatandaşımız başvurusunu e-Devlet'ten yapabiliyor. Bu başvuruları yaptıktan sonra Bakanlığımızın ilgili birimleri, tüm başvurulara gidecekler, yerinde tespitlerini, uydu görüntülerinden tespitlerini yapacaklar. Hepsini teker teker kontrol edeceğiz. Bu yapılar eğer 31 Aralık 2017'den sonra yapılmışsa eğer, bu başvuruları kabul etmeyeceğiz. Yatırdıkları parayı da irat kaydedeceğiz. Kendileriyle ilgili yalan beyandan da suç duyurusunda bulunacağız. Böyle yapan vatandaşımız varsa.
Sahada Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığımız, denetimleri yapıyor. Yaklaşık 7 bin tane bina tespiti yaptık. Bu binalara ilişkin hem yıkım işlemini başlattık hem de ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Aynı şekilde 81 ilimizde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir yazılı uyarı gönderdik. 'İlinizde kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyin. Bu kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemini de bir an önce gerçekleştirin.' dedik. Yeni düzenlemede bunun da hızlı yapılabilmesine ilişkin, bir aylık bir süreç bekleniyordu. Bu süreci beklemeden yıkımı gerçekleştirecek düzenleme de Meclise tasarı olarak sunuldu vekillerimizce. İnşallah onun da yapılmasıyla birlikte biz, o yaylarımızı, meralarımızı koruyacağız."
"2023 yılında yıllık 20 milyar lira bu işten tasarruf sağlayacağız"
"Sıfır Atık Projesi" ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, "Biz şu an Türkiye
'de atıklarımızın yaklaşık yüzde 75'ini düzenli depoluyoruz, yüzde 85'ini de katı atık bertaraf tesislerinde bertaraf ediyoruz. Baktığınızda bizim geri dönüştürebildiğimiz atıklar yüzdesi yüzde 1. Bu Sıfır Atık Projesi ile bu yüzdeyi biz geri dönüşümünü artırdık. İnşallah 2023 yılında geri dönüşümü daha da artıracağız." diye konuştu.
Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile atıkları plastik, cam, metal, pil ve organik olarak ayrıştıracaklarını söyledi.
Organik atıkları kompost tesislerinde gübre haline getireceklerini ve öyle kullanacaklarını ifade eden Kurum, biriktirdikleri ve depozito uygulamasını da getirdikleri atıkları ayrıştıracaklarını ve "atmama"yı öğretmeye çalışacaklarını vurguladı.
Bu konuyla ilgili yönetmelik hazırladıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:
"Bu yönetmeliği kurumların görüşlerine açtık. İnşallah görüşler gelmesine müteakip, 2019 yılı başı itibariyle bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. Şu an yaklaşık 8 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan
Hanımefendi, bu projede gerçekten bize çok büyük destek veriyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bizim yanımızda ve bu projenin yaygınlaşması hatta hızlı büyümesi adına bize gerçekten çok büyük destek oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi biz 2023 yılında inşallah tüm Türkiye'de uyguladığımız zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Bu proje 2017 yılında başlandı. Şu an itibariyle kazandığımız tasarruf miktarı yıllık 2,5-3 milyar lira. 2023 yılında yıllık 20 milyar lira bu işten tasarruf sağlayacağız. Bunları dönüştürmek zorunda kalmayacağımız bir sisteme geçiyoruz."
"Belediyelere, gümüş, altın, platin şeklinde ödül ve destek vereceğiz"
Murat Kurum, bu yönetmelikle kamu, kurum ve kuruluşlarında uyguladıkları sıfır atığı tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini kaydetti.
Önce AVM'ler, oteller, hastaneler, insanların sosyal ihtiyaçlarını giderdiği alanlarda sıfır atığa geçeceklerini dile getiren Kurum, belediyelerin ikili atık toplama sistemine geçeceklerini ifade etti. Kurum, "Belediyelerimize teşvik vereceğiz. Uygulamaya hızlı geçen belediyelere gümüş, altın ve platin şeklinde ödül vereceğiz, destek vereceğiz." dedi.
Sıfır Atık Projesi'ne önce Cumhurbaşkanlığında başladıklarını, akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında devam ettiklerine değinen Kurum, hem Cumhurbaşkanlığına hem de Bakanlığına çöp kamyonunun girmediğini aktardı.
(Bitti)
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:18