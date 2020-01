Bakan Kurum açıkladı: "5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verilmiştir. Diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verilmiş, 3 santral ise gerekli çevre izinlerini almışlardır" dedi.Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santral ile ilgili alınan kararları açıkladı.Ülke genelinde 52 kömür ve linyit yakıtlı termik santralin bulunduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Yapılan yasal düzenlemelerle 2013 yılından itibaren; termik santral tesislerimize; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 8. Maddesi'ne göre; gerekli çevresel yatırımları yapmaları ve izinlerini almaları için 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştı. Her bir tesisin bu süre zarfında; filtre ve baca gazı arıtma gibi çevresel yatırımları tamamlaması gerekiyordu. Tüm bu yatırımların takip edilmesi için; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müşterek bir komisyon kuruldu. Elektrik üretim tesisleri iş termin planlarını komisyonumuza sundular; ancak bu tesislerin bir kısmının iş termin planlarında belirtilen çevre yatırımlarını tamamlamadığını tespit ettik. Şirketlerin bu yatırımlarını tamamlamaları için süre uzatımına dair yakın zamanda bir yasal düzenleme yapılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutarak termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etti" dedi."ALMALARI GEREKEN TEDBİRLER KONUSUNDA GEREKLİ UYARILARI DEFAATLE YAPTIK"Bu süreçte bakanlık olarak elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Kurum," Termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde almaları gereken tedbirler konusunda gerekli uyarıları defaatle yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren konulardaki kararlılığımızı termik santral temsilcilerine ifade ettik. Son tahlilde termik santrallere ilişkin kararlarımızı aldık ve bu doğrultuda gerekli işlemleri bugün itibariyle tamamladık" diye konuştu.2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11. ve 15. maddeleri gereği; 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini kaydeden Bakan Kurum şunları söyledi:"Diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verilmiş, 3 santral ise gerekli çevre izinlerini almışlardır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır. Burada termik santralleri; baca gazı arıtma, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin olmaması veya atıl durumda bulunması, atık sahasına ilişkin Bakanlığımıza sunulan raporun yetersiz olması gibi nedenlerle kapatma kararını aldık.""SOMA TERMİK SANTRALİ'NİN 4 ÜNİTESİNİN ÇALIŞMASINA KIŞ SEZONU BOYUNCA MÜSAADE EDECEĞİZ"Kısmi kapatma kararı verilen Soma Termik Santrali'nde 2 ünitede kapatma işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Diğer 4 ünite ise faaliyetlerine geçici olarak devam edecektir. Soma'nın özel durumunu kamuoyuyla paylaşmak isterim. Soma'mızda 12 bin konut, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ısınma ihtiyaçlarını buradaki santralden karşılıyorlar. Soma'da termik santralden karşılanan bölgesel ısınma sistemleri yerine; vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla bireysel ısınma yöntemiyle ihtiyaçlarını karşılamaları halinde yaşanacak hava kirliliğinin çok daha ciddi boyutlara ulaşacağı teknik olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edeceğiz. Bu süre zarfında 4 ünitenin yakıt kalitesinde yapılacak iyileştirmelerle mevzuatımızda belirtilen sınır değerlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar da yapılacak ve biz de bu çalışmaları yakından takip edeceğiz" diye konuştu."ÇEVRESEL YATIRIMLARINI TAMAMLAYAN; 4 TERMİK SANTRALE ÇEVRE İZNİNİN İLK AŞAMASI OLAN GEÇİCİ FAALİYET BELGELERİNİ VERDİK"Söz konusu kapatma kararlarının gereğinin yapılması ve santrallerin faaliyetlerinin biran önce durdurulması için ilgili Valiliklere yazıların gönderildiğini ifade eden Kurum, bugün kapatma kararı verilen tüm santrallerde mühürleme işlemlerinin tamamlandığını kaydederek, "Kapatılan bu santrallerin yönetimleri; gerekli çevresel yatırımlarını tamamlamadıkları sürece, bu tesislerin yeniden faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Şayet çevre yatırımlarını tamamlarlarsa, Bakanlığımıza müracaat ettikleri takdirde biz de gereğini yapar, uygun olanların tekrar açılması yönünde çalışmamızı gerçekleştiririz. Yine yaptığımız son denetimlerle çevresel yatırımlarını tamamlayan; 4 Termik Santrale çevre izninin ilk aşaması olan geçici faaliyet belgelerini verdik. Geçici faaliyet belgesi alan santraller; Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Geçici faaliyet belgesi alan bu termik santraller mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapacaklar. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak; santrallerin izleme ve denetleme süreçlerini 7 gün 24 saat takip edeceğiz. Tüm çevre yükümlülüklerini yerine getiren termik santrallere çevre izin ve lisans belgesi vereceğiz. Aksi takdirde geçici faaliyet belgelerini iptal edecek ve kapatma dahil olmak üzere gerekli tüm cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santrallerinin çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini aldıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz 4 santral ile çevre izni alan 3 santral faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Tüm santrallerimizi gerek çevre ve şehircilik il müdürlüklerimizdeki uzmanlarımızın sahada yaptığı denetimlerle gerekse sürekli emisyon izleme sistemlerimiz üzerinden online olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bütün tesislere aynı uygulamayı yapacağımız hususunda kamuoyunu bilgilendirmek isterim. Ben bu vesileyle termik santraller konusunda gösterdikleri hassasiyetle vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin önünde tutan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim" şeklinde konuştu.(Fatih Erdoğan - Hülya Keklik/İHA)