BAKAN KURUM AÇIKLADI: İSTANBUL'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " İstanbul 'da hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları katıldı.

"AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ OLUYORUZ"

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaşadığımız depremler, kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün valiliğimizle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde İstanbul'umuzda kentsel dönüşümde 2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz çalışmaları, geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki süreçte İstanbul'da yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarını istişare etme, değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde bugün ağır hasarlı diyeceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda, riskli binaların olduğu binaların yıkım sürecini 39 belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, bakanlığımız hep birlikte tek bir duruş sergilemek suretiyle hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.

"BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE BİR KOMİSYON KURACAĞIZ"

Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurulacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Başkanlarımızla öncelikli olarak Elazığ ve Malatya'da yapmış olduğumuz çalışmaları hepimize yol göstermesi açısından paylaştık. Oradaki çalışmaların enkaz kaldırma, hasar tespit ve yeni konutların yapım çalışmalarını, oradaki tecrübelerimizi belediye başkanlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul'da da daha iyisini, daha güzelini, daha hızlısını yapacak irade ve kararlılığı ortaya koymuş olduk. Hatırlarsınız Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması sürecinde o gün 81 il valiliğimize bir genelge göndermiştik ve genelge kapsamında şehir ve ilçelerimizdeki acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların tespitlerini yaparak bakanlığımıza iletmelerini ifade etmiştik. Belediyelerimizin strateji belgeleri çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı da devam ediyor. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer belediye başkanlarımız da süratli bir şekilde bu belgeleri tamamlayarak İstanbul'un bütününde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek adımları ve hamleleri atmış olacağız. Yapmış olduğumuz toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Bu komisyonun içinde sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerimiz, İstanbul Valiliğimiz hep birlikte koordinasyon içerisinde duruş sergileyerek İstanbul'un dönüşümü vatandaşlarımızın riskli binalardan çıkarılarak sağlam güvenli konutlara oturulma sürecini yönetecek bir komisyon, irade oluşturmak suretiyle ve o komisyonun alacağı kararlara da hep birlikte uymak suretiyle, dönüşüm sürecini daha da hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu komisyon dönüşüm sürecini yürütecek. Dönüşüm sürecinde kira yardımı, taşınma yardımı, arsa, kamulaştırma gibi tüm düzenlemeleri yapacak" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ ÇEŞME İÇİN TALİMAT VERDİ"

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih'te çeşme üzerine yapılan otellerle ilgili, "En son Fatih'te tarihi bir çeşmenin üzerine otellerin yapıldığını gördük ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla orada hemen yıkım sürecine girmek ve o tarihi ve kültürel değeri gün yüzüne çıkaracak süreci adımı attık. Fatih belediyemiz surların restorasyonunu yapacak ve üstünü millet bahçesine çevireceğiz. Bu parkta, bahçede vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Bir taraftan tarihsel dönüşümü yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"SİYASET ÜSTÜ BİR BAKIŞ AÇISIYLA BUNU BAŞARACAĞIZ"

Siyaset üstü bir bakış açısıyla dönüşüm sürecinin devam edeceğini ifade eden Bakan Murat Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımız 'bedeli ne olursa olsun biz kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız, yapacağız' diye ifade etmişti. Gelinen süreçte birçok projeyi gerçekleştirdik. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı ile 1 milyon sosyal konut yapımını sağladık. Dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında 65 bin kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bunun 25 bini İstanbul'da. İstanbul'da birçok ilçemizde projelerimizi başlattık. Kararlı bir şekilde bu projelerin üstüne gideceğiz. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını tamamlıyoruz. 5 bin konutu Esenler ilçesinde, belediye başkanımız 2021 yılına kadar yıkıp bu sağlam güvenli konutlara taşıyacak. 10 bin konutu da yine diğer ilçelere dağıtacağız. Burada siyasi bir kaygı gözetmeksizin ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak dahi ne kadar bakanlık yaptığım, ne kadar uzun süre bu koltukta oturduğum önemli değil. Ben bu koltukta otururken İstanbulumuz için, ülkemiz için, kentsel dönüşüm için, vatandaşımızın sağlığı için doğru bir adım atıp atmadığım önemlidir. Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorlarsa başkanlıklarına devam etsinler ama biz bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Siyaset üstü bir bakış açısıyla bunu başaracağız. Bir kez daha analarımız ağlamasın, ocaklarımıza ateş düşsün istemiyoruz. Bir kez daha Yeşilyurt Apartmanı gibi binaların altında çocuklar, anneler, babalar kalsın istemiyoruz. Vatandaşımızdan da riskli binalarımız için risk tespiti talebinde bulunmalarını rica ediyorum. Enkaz altında hayat aramak yerine hayatı yapacağımız kentsel dönüşümle birlikte sağlam, güvenli konutlarımızda arayalım."

"BU ŞEKİLDE OLMASI BÜYÜK BİR KAZANIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantı sonunda iş birliği kararı verildiğini ifade ederek, "Bu şekilde olması büyük bir kazanım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

-Salondan görüntüler

- İstanbul