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Bakan Kurum açıkladı: "Termik santraller 6 ay içinde filtre takacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallere 6 ay içinde filtre takılmasının gerekli olduğunu açıkladı.

26.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:05Bakan Kurum açıkladı:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallere 6 ay içinde filtre takılmasının gerekli olduğunu açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu cevapladı. Kurum, termik santrallerin çevre mevzuatına uyma zorunluluğuna ilişkin soruya, "Bu konuda 2020 başına kadar süreyi veren AK Parti'mizin de dahil olduğu tüm milletvekilleri. Bu sürecin sonunda bazı santrallerde yenileme oldu, bazıları bu ilişkin adımlar atmadılar. Yasada altı ay içinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız. Biz bunları 2022'ye kadar bekleme gibi bir durum söz konusu değil. İlave bir altı ay vermiş olacağız" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Murat Kurum, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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