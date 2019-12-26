Haberler » Güncel » Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu - Haber

Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

26.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:58 Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.
Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde evleri sağanak ve ardından oluşan selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.
Bakan Kurum ardından, Sarıçam Deresi'nde inceleme yaptıktan sonra 19 Mayıs Mahallesi'ni de gezdi, incelemelerde bulundu.
Burada da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ilgililerden sağanak ve ardından oluşan taşkınlara ilişkin bilgi aldı.

Murat Kurum, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:24   Soylu, Emniyet İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı - Haber
11:24   Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde alabora oldu - Haber
11:24   Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı - Haber
11:24   Bartın'da sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı - Haber
11:19   Adana'da su basan okullarda eğitime ara verildi - Haber
11:06   Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
26.12.2019 11:25:43