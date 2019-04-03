Bakan Kurum: "Ak Parti'nin Konya Zaferini Tebrik Ediyorum"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Konya'daki seçim başarısını tebrik etti.31 Mart Yerel Seçimleri'nin vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneye kadar tüm bölgelerimizde milletimiz sandıklara giderek, iradelerini beyan etmişlerdir. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin galibi AK Parti'dir. 16 yıldır olduğu gibi bu seçimlerde de sandıktan birinci çıkan partimiz olmuştur. Belediyelerimizin büyük çoğunluğunu kazanarak şehirlerimizi önümüzdeki 5 yılda yönetecek olan yine AK kadrolardır. Yüzde 70 gibi rekor bir oy oranıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay'ı, seçilen ilçe belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konya'mızın önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık planlarını belediye başkanımızla, ilçe belediyelerimizle, milletvekillerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu güzel şehri inşallah, dünyada marka şehir haline getireceğiz. Tüm Türkiye'de yaşanan AK Parti'nin zafer tablosunda, Konyamızın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği vefa hepimizi, tüm Konyalıları ziyadesiyle mutlu etmiştir. Konya her zamanki gibi liderimiz, dünya mazlumlarının hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmuştur. Konya yine farkını göstermiştir. Gönül belediyeciliği en çok Konya'ya yakışır dedik. İnşallah Konyamız tüm ilçeleriyle gönül belediyeciliğinde örnek bir şehir olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam edecektir. Tüm hemşehrilerime Cumhurbaşkanımıza, milli iradeye, AK Parti'ye verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KONYA