Bakan Kurum: "Akıllı Şehir Projesini Ülkemize Yaygınlaştırmamız Gerekiyor"

22 Kasım 2018 Perşembe 13:39



22 Kasım 2018 Perşembe 13:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı'nın açılışına katıldı."(Akıllı bina teknolojileri) Bu teknolojileri biz günümüz şartlarında milli gelirimize eşdeğer oranda da kullanmamız gerekiyor. Bunu bir israf olarak düşünmemek lazım. Bugün belki bir maliyeti artıran unsur, ancak önümüzdeki süreçte bu bize enerji verimliliği olarak dönecek""Bizim akıllı şehir projesini ülkemize yaygınlaştırmamız gerekiyor ki bu enerji bağımlılığından da daha az zarar görelim ve şehirlerimiz kendi kendine yeten projeler gerçekleştirsinler"