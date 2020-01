Bakan Kurum, Arnavutluk'ta 500 konutun yapılacağı proje sahasını ziyaret etti Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Kurbin bölgesinde Laç kasabasında inşa edilecek 500 konutun proje sahasını inceledi.Kurum ve Rama'ya ziyaretinde Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile diğer yetkililer eşlik etti.Heyet, Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara'yı belediye binasında ziyaret ederek, burada deprem hasarı, belediyenin durumu ve diğer konularda bilgilendirildi.Belediye binasındaki görüşmenin ardından Bakan Kurum ile Başbakan Rama ve beraberindeki heyet 500 konutun inşa edilecek proje sahasını inceledi.Temaslarının ardından Bakan Kurum, AA ve TRT'ye ortak açıklamalarda bulundu.Dünden itibaren Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği temaslarına değinen Kurum, bugün de Başbakan Rama ile depremde zarar görmüş alanların incelemesi ve buraya yapılması gereken konutlara ilişkin görüş alışverişinde bulunarak projeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.Kurum, Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremin ardından Türk halkı olarak dost ve kardeş ülke Arnavutluk'a AFAD, Kızılay, UMKE ve bakanlığın ilgili birimleriyle her türlü çalışmaları başlattıklarını kaydetti.Arnavutluk halkına dostluk, kardeşlik hukuku çerçevesinde gereken her türlü yardımı yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Arnavutluk halkı için yapılması gereken her türlü yardımı yapacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.Depremden zarar gören alanda yıkıntıların kaldırıldığı bölgeye 500 kalıcı konut yapacaklarını dile getiren Kurum, "Zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek, bölgenin mimarisini yansıtacak ve buradaki halkın ihtiyaçlarını giderecek çalışmayı inşallah ocak sonu itibariyle sahada başlayıp, en geç 6 ay içerisinde de tamamlamayı düşünüyoruz ve bu çerçevede de çalışmaları yapacağız." diye konuştu.Başbakan ve Belediye başkanının bölgenin altyapısına ve kentsel dönüşüme ilişkin kendilerinden teknik anlamda destek istediklerini kaydeden Kurum, bu doğrultuda altyapı, atık su, yağmur suyu anlamında teknik olarak her türlü desteği vereceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde talimatları olduğunu kendilerine ifade ettiklerini aktardı.Ekiplerin hızlı şekilde çalışmaya başlayacaklarını kaydeden Kurum, en geç 6-7 ay içinde bölgeye yakışır konutları inşa etmiş olacaklarını söyledi.Türkiye'de her yıl 100 bin sosyal konut hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurum, başvuruların 16 Ocak'ta sona ereceğini söyledi.Şu an itibariyle başvuruların 800 bini aşmış olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:"100 bin sosyal konut yapacağız. Amacımız her yıl yeni 100 bin sosyal konut yapmak. 894 liradan başlayan ve 240 aya varan vadelerle vatandaşımızı ev sahibi yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da kentsel dönüşüm ile ilgili çok uygun maliyette vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarda oturmasını istiyoruz. İşte aslında depremle mücadele anlamında da bu adım çok önemli. Bu yıl 100 bin konutla başladık, inşallah her yıl en az 100 bin sosyal konut yapma hedefiyle yolumuza yürüyoruz."