Bakan Kurum: "Bahar Kalkanı Harekatımız zorluğa, mazlumun yanında zalime verilen en büyük cevaptır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bahar Kalkanı Harekatımız bu zorluğa, mazlumun yanında zalime verilen en büyük cevaptır" dedi.Çeşitli program ve açılışlara katılmak üzere Konya 'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, Bahar Kalkanı Harekatına değinerek, sınırlarımızın terörden arındırılmaması halinde asıl hedefin Türkiye olacağını söyledi. Bakan Kurum, "İçimizdeki gafillere de şunu açıkça söylemek isterim; vatanımızın müdafaası için verdiğimiz bu kutlu mücadeleye kim karşı geliyorsa, ya gafildir ya da düpedüz haindir. Şunu unutmayalım, Türkiye'ye karşı kurulan her cephenin, her girişimin, her kumpasın başka bir amacı daha var. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak ve milletimize olan hizmetleri tamamen durdurmak. Bizim Bahar Kalkanı Harekatımız bu zorluğa, mazlumun yanında zalime verilen en büyük cevaptır" şeklinde konuştu."TOKİ ve Hazine'ye ait olan yerleri Konya Teknik Üniversitesine tahsis ediyoruz"Yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, Konya Teknik Üniversitesinin ana kampüsünü, Selçuklu Ardıçlı Mahallesi'nde, yaklaşık 175 hektarlık bir alanda kurulacağını bildirdi. TOKİ'ye ve Hazine'ye ait olan yerleri Konya Teknik Üniversitesi'ne tahsis edeceklerini dile getiren Kurum, Şükran Mahallesi ile ilgili de çalışmalara başlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Konyalıların merakla beklediği bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalarımıza başladık. Projemizi 163 bin metrekare alanda 2 etap halinde gerçekleştireceğiz. 2020 yılı Konya'da metro gibi, Aselsan gibi, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi gibi, binlerce yeni sosyal konut gibi, onlarca yeni millet bahçesi gibi dev projelerimizin temellerini attığımız bir yıl olacak. 2023 yılına kadar da etaplar halinde bu projeleri teker teker tamamlayacağız. İnşallah yüzlerce yeni projeyle, Konya'mızı, 2023, 2053 ve 2071'e hazırlayacak, Yeni Konya'nın, Yeni Selçuklu'nun ihyasını Belediyelerimizle, hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in ardından konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hizmetlerimiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada en güzel şekilde devam edecek. Biz bu zamana kadar teşkilatlarımızla her zaman birlikte davamızı yürütüyoruz. Özellikle Selçuklu ilçemizde birlik ve beraberlikte çalışıyor. Bunun sonucunu Selçuklu ilçemizde kalite anlamında da netice anlamında da görüyoruz" dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'yı 2023 yılına taşımak için çalıştıklarını söylerken AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, kongrelerin partinin gücünü artırdığını belirtti. - KONYA