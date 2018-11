Bakan Kurum, Başakşehir Millet Bahçesi'nde İncelemelerde Bulundu

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:03



Bakan Kurum, Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunduBakan Kurum: "Millet bahçeleri bittiği zaman kişi başı yeşil alan miktarımız yüzde 10 artacak"İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul 'da hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla açılışı yapılacak 5 millet bahçesinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum inceleme sırasında yaptığı açıklamada, "Millet bahçeleri bittiği zaman kişi başı yeşil alan miktarımız yüzde 10 artacak" dedi. Bakan Kurum, İstanbul'da hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla açılışı yapılacak 5 millet bahçesinden biri olan ve yapımı biten Başakşehir Millet Bahçesi'nde, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Kayas, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ile birlikte incelemelerde bulundu. İnceleme yaptığı sırda yetkililerden detaylı bilgi alan Bakan Kurum ardından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 100 günlük eylem planını açıkladığını ve bu doğrultuda hızlı bir şekilde planların yapıldığına değinen Bakan Kurum, "İlk 100 günlük eylem planları içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 18 ilde 33 adet millet bahçesi projeleri bulunuyor. Bu millet bahçelerinin bir kısmını tamamladık, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmının ise inşaatına başladık" dedi.17 Kasımda Cumhurbaşkanın katılımıyla 5 millet bahçesi açılıyorBakan Kurum, 17 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'a 5 millet bahçesi kazandıracaklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Birincisi Başakşehir Millet Bahçesi. Yaklaşık 360 bin metrekare alan içinde göleti, çocuk oyun alanları, yürüme ve bisiklet yolları, her türlü sosyal ihtiyacı karşılayabileceğimiz Millet Kıraathanesi'nin de olduğu bir millet bahçesi. Yine Kayaşehir bölgesinde 360 bin metrekare alan üzerinde millet bahçesi projemiz var. Hoşdere bölgesinde 160 dönüm içinde gölet, camisi, okulu, sosyal alanları olan millet bahçemiz. Büyükşehir belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı'nda yaklaşık 460 bin metrekare alan üzerinde yapılmış, 6 etaptan oluşan ve 4 etabını açacağımız Çırpıcı Millet Bahçemiz. Ataköy Baruthane'de 60 bin metrekare alan üzerinde TOKİ mülkiyetindeydi. Bu alanı biz büyükşehir belediyemize verdik. Ataköy'e güzel bir millet bahçesi yaptık" açıklaması yaptı."Yeşil alan miktarımız yüzde 10 artacak"Bakan Kurum, yüz günlük eylem planı hedeflerinin her ilde en az bir millet bahçesi yapmak olduğunu, bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "İstanbul'da ve Ankara 'da birçok millet bahçesi yapıyoruz. İstanbul'da yapılan millet bahçeleri bittiği zaman kişi başı yeşil alan miktarımız yüzde 10 artacak. Ankara keza yüzde 10 artacak. Tüm bunları Türkiye 'de yaptığımızda daha yeşil daha yaşanabilir daha çevreci şehirlerimiz olacak. Şehirlerimiz içinde cami, sosyal ve kültürel alanlar olan millet bahçeleriyle bütünleşecek. Vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.