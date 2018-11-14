Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bakan Kurum Harekete Geçerek Başakşehir Millet Bahçesi'nde İnceleme Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak 5 millet bahçesinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi'nde, İlçe Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Kayas, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ile incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 100 günlük eylem planını açıkladığını hatırlattı. İlk 100 günlük eylem planları içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 18 ilde 33 adet millet bahçesi projelerinin olduğunu anlatan Kurum, bu millet bahçelerinin bir kısmını tamamladıklarını, bir kısmının proje aşamasında, bir kısmının ise inşaatına başladıklarını söyledi.

CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'TE AÇILACAK

Bakan Kurum, 17 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle İstanbul'a 5 millet bahçesi kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi Başakşehir Millet Bahçesi. Yaklaşık 360 bin metrekare alan içinde göleti, çocuk oyun alanları, yürüme ve bisiklet yolları, her türlü sosyal ihtiyacı karşılayabileceğimiz Millet Kıraathanesi'nin de olduğu bir millet bahçesi.

Yine Kayaşehir bölgesinde 360 bin metrekare alan üzerinde millet bahçesi projemiz var. Hoşdere bölgesinde 160 dönüm içinde gölet, camisi, okulu, sosyal alanları olan millet bahçemiz. Büyükşehir belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı'nda yaklaşık 460 bin metrekare alan üzerinde yapılmış, 6 etaptan oluşan ve 4 etabını açacağımız Çırpıcı Millet Bahçemiz. Ataköy Baruthane'de 60 bin metrekare alan üzerinde TOKİ mülkiyetindeydi. Bu alanı biz Büyükşehir belediyemize verdik. Ataköy'e güzel bir millet bahçesi yaptık."

"İSTANBUL'DA YEŞİL ALAN MİKTARIMIZ YÜZDE 10 ARTACAK"

Bakan Kurum, hedeflerinin her ilde en az bir millet bahçesi yapmak olduğunu, bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul'da ve Ankara'da birçok millet bahçesi yapıyoruz. İstanbul'da yapılan millet bahçeleri bittiği zaman kişi başı yeşil alan miktarımız yüzde 10 artacak. Ankara keza yüzde 10 artacak. Tüm bunları Türkiye'de yaptığımızda daha yeşil daha yaşanabilir daha çevreci şehirlerimiz olacak. Şehirlerimiz içinde cami, sosyal ve kültürel alanlar olan millet bahçeleriyle bütünleşecek. Vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyacını karşılayacak."

BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Millet bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet, 34 farklı türde 80 bin bitkiden oluşan 10 bin metrekarelik koku bahçeleri, 24 ayrı türde 4 bin 700 ağaç, 25 bin metrekarelik etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 adet pergola, 40 adet kamelya, 84 adet oturma alanı, 98 tane çöp kutusu, 20 tane oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap desk, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, 1 gölet kafe, toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlu ve toplam 3 bin 805 metrekare meydan yer alıyor.