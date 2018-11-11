Bakan Kurum Başkent'in Önemli Proje Alanlarında İncelemelerde Bulundu

11 Kasım 2018 Pazar 12:52



11 Kasım 2018 Pazar 12:52

Başkent'in önemli proje alanlarında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yeni Mamak bölgesinde bin adet konut yapacağız" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yla birlikte Başkent'in önemli proje alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kurum ve Başkan Tuna, projenin bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Kanal Ankara projesinin yapılacağı alanda da incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve Başkan Tuna, daha sonra Gölbaşı ilçesinde yapılacak Millet Bahçesi Proje alanını gezdi. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki Kuzey Yıldızı Camii ve Kongre Merkezi'ni gezerek TOBAŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk'ten bilgi alan Kurum ve Tuna, daha sonra toplam kapasitesi 15 bin kişi olan Kuzey Yıldızı Camii'nde namaz kıldı."Yeni Mamak bölgesinde bin adet konut yapacağız"Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Kurum, Başkent'e yakışır projeleri destekleyeceklerinin altını çizerek, "Başkentimize yapılacak projeleri Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gezdik. Mamak'ta kentsel dönüşüm projesini yerinde inceledik ve vatandaşlarımızla görüştük. Yeni Mamak bölgesinde bin adet konut yapacağız. Konutlar hak sahiplerine teslim edilmek üzere TOKİ tarafından yapılacak ve en kısa sürede inşaatlarına başlanacak. Mamak bölgesinde inşaatını bitirdiğimiz Karaağaç ve Altıağaç bölgesinde de bin 500 konut için hak sahiplerine verilmek üzere Büyükşehir Belediyemiz ile protokol imzalayacağız. İsteyen hak sahipleri talep etmeleri halinde o haklardan faydalanabilecekler. Ankara'nın ihtiyacı olan her projeye bakanlık olarak destek verme niyetindeyiz. Başkentimizi bulunduğu konumdan daha yukarı çekmek adına yapılması gereken ne varsa el birliği ile teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla birlikte karar verip Ankaralılara hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve bu hizmetleri de inşallah daha da artıracağız" ifadelerini kullandı."Milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yansıtan, mahalle ölçeğinde az katlı projeler gerçekleştireceğiz"Kurum, Vadi Ankara (Kanal Ankara) Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Kanal Ankara Projesi ile Kanal İstanbul'un alternatifini burada gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 9-10 kilometrelik bir alan ve toplam 3 milyon metrekareyi kapsıyor. Bu alan içinde rekreasyon, yürüme ve koşu alanları ile bisiklet yolları olacak. Ankaramıza kazandıracağımız sosyal anlamda en büyük proje olacak. Millet Bahçesi projemiz ile Eymir Gölü-Gölbaşı ve AKM alanı ile birlikte Vadi Ankara Projesi bölgeye, Ankara'ya değer katacak. Sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdik. İnşallah ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp yayınlayacağız. Biz hiçbir yerde kentsel dönüşüm alanlarında gecekondu yapılarının yerine 15-20 katlı bina istemiyoruz, bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bizim milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yansıtan, mahalle ölçeğinde az katlı projeler gerçekleştireceğiz. Bu projeler mimari olarak da kültürümüzü yansıtan projeler olacak. İlk örneğini de Ankara'da yeni Mamak bölgesinde gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde bundan sonra yapacağımız projeler de böyle olacak. Kentsel dönüşümde yeni alanlar için 4-5 kat, mevcutta yapılaşma söz konusuysa da 7-8 katı geçemeyecek. Bunun dışında da kentsel dönüşüme müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.Kanal Ankara Projesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrettiklerini belirten Tuna ise, "10 kilometrelik bir alanda Ankaramıza yakışır bir Millet Bahçesi gerçekleştirmiş olacağız. Başkentimiz için güzel bir proje olacağını sayın bakanımız da kendileri de ifade ettiler. Ben kendilerine böyle bir projeyi Ankara'ya kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA