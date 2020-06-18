Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık

Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık (2)ŞANTİYELERDE İNCELEME YAPTIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da valilikteki toplantının ardından 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası yapımına başlanan binaların şantiyelerini ziyaret etti.

18.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:03
Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık (2)
ŞANTİYELERDE İNCELEME YAPTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da valilikteki toplantının ardından 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası yapımına başlanan binaların şantiyelerini ziyaret etti. Bakan kurum sırasıyla Bizmişen bölgesi ile Sürsürü, Mustafapaşa, Çatalçeşme ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan inşaatlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum'a Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Elazığ milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kurum: Bingöl’de 638, Erzurum’da 189, Erzincan’da 38 bina ağır ve yıkık

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, Erzurum, Bingöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane’de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:12: Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu buldu - Haber 21:10: Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı - Haber 21:09: Çardakta otururken yıldırım isabet eden üniversiteli genç kız öldü - Haber 21:07: Son dakika... Sular çekilmesiyle beslenemeyen flamingolar ölüyor - Haber 21:07: Son dakika! BM Güvenlik Konseyindeki Afrika koltuğunu Kenya kazandı - Haber 20:39: Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti - Haber 20:36: Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber