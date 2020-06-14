Bakan Kurum: "(Bingöl'deki deprem) Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz.

14.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, Gümüşhane'deki programlarının ardından Bingöl'e hareket etmek üzere kara yoluyla geldiği Trabzon Havalimanı'nda, gazetecilere açıklama yaptı.
Bingöl'e gideceğini belirten Kurum, "Gerekli açıklamayı orada yapacağız. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İçişleri Bakanımız gidiyor, biz de buradan katılacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz. Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu. Bakan Kurum: ’(Bingöl’deki deprem) Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde...

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Kurum, Deprem, Bingöl, Güncel, Haber

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