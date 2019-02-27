Bakan Kurum: "Birinci Derecede Sit Alanlarında İmar Barışına Müsaade Etmeyeceğiz"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derecede arkeolojik sit alanında olan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bunu dün turizm bakanımızla da konuştuk. Böyle bir karar aldık. Birinci derecede arkeolojik sit alanlarından vatandaşlarımızın imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz bu anlamda tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Kurum ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Kurum, Vali Salih Ayhan ile görüşerek brifing aldı. Ziyaretin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde devam eden yıkım çalışmaları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:"Nevşehir Kapadokya bölgemizde kaçak yapılara ilişkin bir süreç başlattık. Bu süreci Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Hem Turizm Bakanlığımız hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız hem de valiliğimiz ortak yürütüyor bu çalışmayı biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapı valiliğimiz tarafından yıkıldı, 26'sının da tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapılarında inşallah en kısa zamanda yıkımlarını gerçekleştireceğiz ve birinci derecede arkeolojik SİT alanında olan bu çok önemli bir şey binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bunu dün turizm bakanımızla da konuştuk. Böyle bir karar aldık. Birinci derecede arkeolojik sit alanlarından vatandaşlarımızın imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz bu anlamda tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz. Nevşehir Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir.""20 ilde 145 kaçak yapı tespit edildi"Türkiye genelinde kaçak yapıların tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Tüm Türkiye genelinde toplamda 20 ilde kaçak yapı tespiti yaptık ve 2 bin 145 kaçak yapının tespiti yapıldı. Artık resmi süreç başlatıldı. Bu süreçlerin tamamlanması müteakip kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmiş olacağız. 18 ilde de tespit çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.Emlak Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yeniden faaliyete geçtiğini ifade eden Kurum, "Emlak Bankamız yeniden faaliyete geçti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Katılımız Bankası olarak bundan sonraki süreçte faaliyetine devam edecek ve gerçekten Cumhuriyet döneminde kurulmuş çok önemli bir değerimiz AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Emlak Katılım Bankamız olarak sanayicilerimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS