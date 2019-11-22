Bakan Kurum: "Biz AK Parti olarak, milletin istemediği bir karar almadık, almayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz AK Parti olarak bugüne kadar millete rağmen, milletin istemediği bir karar almadık, almayız." dedi.

Bakan Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sinop'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir kültür merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kurum, Sinop'ta millet bahçesi başta olmak üzere farklı yatırımları hayata geçireceklerini söyledi.

Kenti ziyaretinde, yatırımların hayata geçirilmesi noktasında planlamalar yapıldığını anlatan Kurum, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da vatandaşların talep ve görüşleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Tarihi dokusuyla ön plana çıkan turizm kenti Sinop'ta vatandaşların kullandığı bir meydana otel yapılmasına izin vermeyeceklerine işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Biz AK Parti olarak bugüne kadar millete rağmen, milletin istemediği bir karar almadık, almayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde 18 yıldır bu ülkenin 82 milyon vatandaşına hizmet edebiliyorsak eğer bu anlayışla çalıştığımız içindir. Sinop'ta, Trabzon'da, Ankara'da, İstanbul'da da aynısını yapacağız. Eğer Sinoplu vatandaşlarımız bir yerin meydan olmasını istiyorsa orası meydan olacak. Eğer istihdam talebi olursa biz 10 milyar lira yatırım yapmışız bir 10 milyar lira daha yatırım yaparız. Yani istihdam alanında biz her türlü adımı atmışız, atmaya da devam ederiz."

Kurum, toplantının devamında çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Buradaki programın ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA