Bakan Kurum: "Bu Ülke, CHP Döneminde Ne Zaman Bahar Gördü Ki Bundan Sonra Görsün"

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin 'Martın sonu bahar' sloganını eleştirerek, "Bu ülke, CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki bundan sonra görsün" dedi.Muğla'nın Fethiye ilçesinde açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı Cumhur İttifakı ve AK Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Muhittin Kayabaş'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı yağmura rağmen miting havasında geçti. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada halkın 'TOKİ istiyoruz' sloganları karşısında Cuma gününden itibaren Karaçulha Mahallesi'nde 300 adet TOKİ başvurularının alınacağını ifade etti. Fethiye'ye çeşitli müjdelerle geldiğini ifade eden Kurum, "İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün kanalıyla Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresine sağlayacağımız 500 milyon kredi faiz desteği ile neler yapacağız? Bu krediler uzun vadeli. ve birçok çevre projesini bu krediler ile birlikte destek vereceğiz. Bu desteği kanalizasyon rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerine, şebeke çalışmasından yine kolektör hatlarına kadar çok çeşitli alanlarda vereceğiz. Muğlamızın daha temiz, daha sağlıklı olması için de İller Bankası kanalıyla da bu projeleri gerçekleştireceğiz. Yine bu kapsamda Fethiyemizde kanalizasyon şebekemiz maalesef sıkıntılı. Kolektör hattımız sıkıntılı. Atık su arıtma tesislerimize ilişkin destek vereceğiz ve aslında o körfez çalışmalarının başka etapları da bunlar olacak. Yani bir taraftan o dip temizliğini yapacağız, diğer taraftan da yapacağımız atık su arıtma tesisleri ve dere ıslahları ile birlikte de inşallah körfezimiz çok daha güzel hal alacak. Geleceğimiz için, çocuklarımız için çok daha iyi önemli bir sürece girmiş olacak" dedi.Bodrum-Kaş arasına bisiklet yolları yapılacakBakan Kurum, "İzmir'den başlayıp Antalya'ya kadar gelecek olan 519 kilometre hatlı bisiklet yolu projesi için de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hat içerisinde Bodrum, Datça Yarımadası, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Kaş arasında bisiklet yolları yapacağız. ve oradan giren bir turistimiz, bir vatandaşımız 519 kilometrelik güzergahta da bisikletine binecek. Fethiye içinde yine bakanlığımızca 68 kilometre bisiklet yolu projelendirdik. ve o proje çerçevesinde biz genel müdürlük, bakanlık olarak da o bisiklet yollarını yapacağız. ve buraya geldiğinizde gerçekten sağlıklı bir yaşama kavuşabilmek için bu bisiklet yollarını kullanacaksınız. Bu bisiklet yolları Göcek'te, Ölüdeniz'de yine aynı şekilde projelendirme yapılacak. Bunların tamamı da 335 kilometre olarak yapılıyor. Tabii biz bunları yaparken yeşili, doğayı korumak istiyoruz. Bunları yaparken bu projeler çerçevesinde hem geleceğimizi hem de o geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha yeşil, daha doğaya saygılı şehirler yapmak istiyoruz. Muğlamızda tam 5 tane Özel Çevre Koruma alanlarımız var. Bunların toplam miktarı 387 bin hektar. ve Muğla genelinde de 1 milyon 300 bin hektarda yine Çevre Koruma Bölgesi ilanımız var. ve bunların tamamını da koruyoruz. Türkiye genelinde de 4 buçuk milyon hektar doğal sit alanımız var. Biz çevremizi koruyan bir partiyiz. Bizim liderimiz genel başkanımız çevreci bir genel başkan. Biz poşetleri ücretli hale getirdik. Sıfır Atık Projesi'yle gene çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz. ve bu anlamda da bakanlık olarak Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Projemizi yürütüyoruz. İnşallah Muğla'yı çok daha iyi bir konuma getirmiş olacağız" dedi."16 yıl engeller çıkardılar""Muğla ufuk sahibi insanların şehridir" diyen Bakan Murat Kurum, "Muğla, AK Parti'nin davası ve o AK Parti'ye gönlünü vermiş insanların şehridir. O yüzden burada en güzel gönül belediyeciliği Muğla'da anlatılır. ve Muğla'ya baktığımızda son 16 yılda o göz kamaştırıcı bir büyümeden fazlasıyla kendisi hizmet almıştır. Fethiyemiz almıştır. Ancak içindeki o potansiyeli de kullandığını ben düşünmüyorum. İnanın Muğlamız, Fethiyemiz tüm Türkiye'ye bakabilecek kapasitede. Buradaki tarım alanları verimli bir şekilde kullanırsanız, bu körfezi verimli bir şekilde kullanırsanız buradaki istihdam da artar, turizm geliri de artar, doğal güzellikleri de hiç bozmayacak şekilde yönetir, ülke ekonomisine katkı sağlamış olursunuz. Biz bu işleri yaparken son 16 yılda karşımıza birçok engeller çıkardılar. Sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar kurdular ve bu oyunlara baktığınızda biz hemen hemen her alanımızda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayimizde bir yere bağımlıydık, artık bağımlı değiliz. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretiyoruz. ve inanın değerli kardeşlerimiz biz o insansız hava araçlarını üretmeseydik bugün ne Afrin'de ne de Fırat Kalkanı'nda başarılı olabilirdik ve durum çok daha farklı olurdu. AK Parti'den önce IMF'ye 23 buçuk milyar dolar borcumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu borcu bitirdi ve şuan ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazandık. Yine milli gelirimiz 236 milyar dolardı, şuan 860 milyar dolara çıktı. Yılda 70 milyar yatırım yapan bir ülkeydik. Şuan 266 biner lira yılda yatırım yapan bir ülke haline geldik" diye konuştu.Fethiye'ye 300 konutFethiyelilere TOKİ müjdesi de veren Bakan Kurum, "Gençlerimiz TOKİ ister de biz yapmaz mıyız? TOKİ başkanımız burada. Hemen kendisine talimat veriyoruz. Buradaki arazimize Fethiyeli vatandaşlarımıza yönelik inşallah bir sosyal konut uygulaması başlatalım. Bugüne kadar Muğla ve Fethiye'ye Toplu Konut İdaresince 3 bin 320 konut yaptık. Bunun dışında okullar, hastaneler, kamu hizmet binaları gibi projeleri de tamamladık. Türkiye genelinde 50 bin konutluk proje hazırladık. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle bu projenin lansmanını yaptık. Muğla'ya da bu proje kapsamında 455 konut yaptık. Bu konutlara baktığımızda 300'ü Fethiye'de 2+1 konutlar ve fiyatları 138 bin liradan başlıyor. 240 aya varan vadeyle ve 460 lira taksitli bu evleri alabiliyorsunuz. 3+1 konutlarda da 180 aya varan vadeyle başlıyor ve fiyatları 202 bin lira. Amacımız 2023'e kadar 250 bin sosyal konut üretmek. Bu çerçevede de çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Biz bunları yaparken hem çevremizi hem de doğamızı korumaya çalışıyoruz" dedi."CHP çöp, çamur, çukur"Ana muhalefet partisini eleştiren Bakan Kurum, şunları kaydetti:"Biliyorsunuz ki 31 Mart'a kutlu bir ittifak kurduk. Bu ittifak kapalı kapılar ardında kurulmuş, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değildir. Bu kutlu ittifakın içinde gönül, birliktelik ve karşılıklı güven vardır. Bu ittifakın içerisinde 15 Temmuz'da hain terör örgütüne karşı direnme ve birliktelik vardır. Biz bunu yaparken diğer taraftan zillet, illet ittifakı kuruldu. Onlar da terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Geçenlerde CHP yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki 'Mart'ın sonu bahardır.' Ben de Fethiye'den soruyorum. Bu şehirler, ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharı görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de, karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Biz CHP belediyecilik anlayışını çok iyi biliyoruz. Onların belediyeciliği çöp, çamur, çukur olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız gelmiş AK belediyecilikle İstanbul'u tanıştırmış, o çöp, çamur, çukurla ve çarpık kentleşmeyle de uğraşmak suretiyle İstanbul'u bugünkü haline getirmiştir. Biz çevreci bir parti ve çevreci bir genel başkanın yol arkadaşlarıyız. İnşallah her yerde çevremizi, doğamızı koruyup, ecdadımızın bize bıraktığı emanetleri en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Biz aşkla yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz. Yorulmadık, yorulmayacağız. Cumhurbaşkanımız 31 Mart için sloganımızı açıkladı, 'Önce millet, önce memleket' dediler. Memleket işi gönül işi dediler. Gönüllere dokunmayan hiçbir iş hizmet sayılmaz. Gönüllere dokunacağız dediler. İnşallah Fethiye'de 31 Mart'ta Fethiye'nin, Muğla'nın geleceğini inşa edeceğiz. Fethiye'nin, Muğla'nın ihtiyacı neyse bakanlık olarak tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz." - MUĞLA