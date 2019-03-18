Kaynak: İHA

- Bakan Kurum: "CHP döneminde belediyecilik, milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir"ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve ülke ne zaman bahar gördü ki bu Martta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz, ikisi de sıfır. Maalesef sizin döneminiz işte milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir." dedi Kars'tan karayolu ile Ardahan'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Valilik önünde Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları karşıladı. Bakan Kurum, daha sonra beraberindekilerle kentte yapılacak yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Kurum daha sonra Kongre Caddesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu Manifestoyu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu diyor ki? Martın sonunda bahar gelecek. Bende buradan, Serhat şehri Ardahan'dan soruyorum? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve ülke ne zaman bahar gördü ki bu Martta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz, ikisi de sıfır. Maalesef sizin döneminiz işte milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir diyerek şunları kaydetti; "Cumhur ittifakı kutlu bir birliktir, kutlu bir beraberliktir. 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu bayrağın, bu devletin birliği, beraberliği için kurulmuş bir ittifaktır. ve hamdolsun şehrimizin tüm noktalarında, bütün ülkemizde kutlu birlik ve beraberlik çok iyi bir şeklide yürümektedir. Biz bu ittifakı kurmuş iken onlar da illet ve zillet ittifakını kurdular. O illet ve zillet ittifakı milletimizin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak kalmıştır. ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı açıkladılar; Manifestolarında diyorlar ki? Martın sonunda bahar gelecek. Bende buradan, Serhat şehri Ardahan'dan soruyorum? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve ülke ne zaman bahar gördü ki bu Martta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz, ikisi de sıfır. Maalesef sizin döneminiz işte milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir. Onu sona erdileren Ak Partidir, Ak belediyeciliktir ve Recep Tayyip Erdoğandır." şeklinde konuştu.Bakan Kurum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinin ardından, Öğretmenevi'nde düzenlenen "Kanaat Önderleri ile Buluşma" programına katılarak bir konuşma yaptı. Toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleşti. Toplantının ardından Bakan Kurum, karayolu ile Kars'a hareket etti.