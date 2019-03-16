Bakan Kurum: "Cumhur İttifakı, Kapalı Kapılar Ardında Kurulmuş Bir İttifak Değil"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı, bir masa etrafında kurulmuş, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değil. Bu ittifak, 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu bayrağın, bu ezanın, bu devletin birliği ve beraberliği için verilmiş kutlu bir birlikteliktir." dedi.Bakan Kurum, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un seçim bürosunu ziyaretinde, Kırklareli'nde 31 Mart'ta yeni bir destan yazılmasını istedi.Kırklareli'nin turizm, sanayi, istihdam anlamında birçok potansiyele sahip bir kent olduğunu belirten Kurum, kentin potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığını kaydetti.Kurum, bakanlık olarak kente gereken tüm destekleri sağlamaya hazır olduklarını ve bakanlıkla uyum içerisinde çalışacak belediyeye de ihtiyaç duyulduğunu aktardı.Cumhur İttifakı sağlanan iller arasında Kırklareli'nin de bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:"Cumhur İttifakı, bir masa etrafında kurulmuş, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değil. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu bayrağın, bu ezanın, bu devletin birliği ve beraberliği için verilmiş kutlu bir birlikteliktir. Hamd olsun bu birliktelik ülkemizin her bir yerinde kusursuz bir şekilde işliyor. Çünkü bu birliktelik içinde karşılıklı güven var, vatan sevgisi var, bayrak sevgisi var. İnşallah o şehirlerin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlayacak bu kutlu yürüyüşle yola devam edeceğiz."Türkiye'de bir beka meselesi olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıkladığı gibi artık bu milletin beka meselesi var. O yüzden bize düşen de bu birlik ve beraberliği bozmayacak şekilde 31 Mart akşamı inşallah Kırklareli'ni almak suretiyle buradan tüm Türkiye'ye mesaj vermemiz gerekiyor. Tüm kapıları gezeceğiz, gönülleri fethedeceğiz. Çünkü bu belediyecilik seçimi, gönül belediyeciliği seçimi. Herkese çok iyi anlatmamız gerekiyor."Bakan Kurum, partililerle sohbetinin ardından kentten ayrıldı.