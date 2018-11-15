Bakan Kurum'da Kentsel Dönüşümde Sigorta Açıklaması

15 Kasım 2018 Perşembe 15:18



15 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde firmalara getirilen teknik ve mali kriterler hakkında açıklama yaparak, "Bu işi yapacak firmaların, bakanlığın belirleyeceği teknik kriterlere, teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerekiyor. 2019 yılı ilk aylarında başlatmayı hedefliyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslar için geldiği İzmir'de Ege Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, kentsel dönüşümde sigorta dönemli ile ilgili bilgi verdi.Kentsel dönüşümde firmalara teknik ve mali kriterler getirildiğini belirten Murat Kurum, "Bu işi yapacak firmaların, bakanlığın belirleyeceği teknik kriterlere, teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerekiyor. Aynı zamanda bu işi yapabileceklerini gösterecek bir tamamlama sigortası veya bakanlığın belirleyeceği teminatları sağlaması gerekiyor. Bu düzenleme ile 2030 yılına kadar dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konutumuz var. Halihazırda 5,5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüşümünde vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmeyi istiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar, kentsel dönüşümde iş yapabilecekler" dedi.2019 ilk aylarında başlayacakTasarının Meclis'ten geçtiği zaman teknik ve mali kriterleri belirleyeceklerini vurgulayan Kurum, "2019 yılı ilk aylarında başlatmayı hedefliyoruz. Teklifte müteahhitlerin sınıflandırılması da var. Müteahhitler de yapabilecekleri iş kapasitesine göre hem teknik hem de mali anlamda sınıflandırılacaklar. 10 bin metrekare inşaat yapmış bir firma, yine 10 bin metrekare bir kentsel dönüşüm yapabilecek. Daha önce 10 bin yaptıysa ya da hiçbir kentsel dönüşüm projesi yapmadıysa, bu projeler dahil olmayacaklar" ifadelerini kullandı. - İZMİR