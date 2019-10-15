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Bakan Kurum'dan Bağlar ilçesindeki projelere destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bağlar Belediyesinin yeşil kuşak alanının millet bahçesine dönüştürülmesi projesine onay ve destek verdiği bildirildi.

15.10.2019 16:34Bakan Kurum'dan Bağlar ilçesindeki projelere destek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bağlar Belediyesinin yeşil kuşak alanının millet bahçesine dönüştürülmesi projesine onay ve destek verdiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, eski Bağlar bölgesinde planlanan kentsel dönüşümün hızlandırılması talimatını veren Bakan Kurum'un belediyeye alınacak temizlik araç ve gereçleri için de destek sağladığı belirtildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun bazı milletvekilleriyle Bakan Kurum'u ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Görüşmede Bakan Kurum Diyarbakır ve Bağlar'a yapılması planlanan hizmetlerle ilgili önemli müjdeler verdi. Bağlar millet bahçesine kavuşacak. Kentsel dönüşüm süreci hızlandırılacak. Temiz Bağlar çalışmamız için yeni temizlik araç ve gereçleri desteği de sağlanacak. Yeni hizmetlerimiz şimdiden Diyarbakır ve Bağlar'a hayırlı olsun."
Bakan Kurum'a gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ve Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun da katıldığı kaydedildi.

Murat Kurum, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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