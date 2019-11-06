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Bakan Kurum'dan Büyükşehir'e tam not

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projelerine tam not verdi.

06.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:31 Bakan Kurum'dan Büyükşehir'e tam not
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projelerine tam not verdi. Bakan Kurum, saha gezisi yaparak yerinde görüp incelediği projeler için destek sözü de verdi. "Büyükşehir Değerlendirme Toplantısı"na katılmak ve bir dizi temasta bulunmak üzere Erzurum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yürüttüğü çalışmalarla, yatırım ve projeleri sahada inceledi. Bakan Murat Kurum, Kültür Yolu Projesi'nden Üç Kümbetler'e, Palandöken Caddesi ve Hacı Cuma dönüşüm projelerinden Millet Bahçelerine varıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen projeler için tam not verdi. Erzurum'un yenilenme, değişim ve dönüşüm sürecini en verimli geçiren kentlerin başında geldiğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR'İN YATIRIMLARINI SAHADA GÖRDÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Kültür Yolu Projesi kapsamında Kale civarı, Üç Kümbetler, Palandöken Caddesi ve Hacı Cuma Kentsel Dönüşüm proje alanlarında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'la birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş de eşlik etti.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin devasa dönüşüm projeleri ve yatırımlarını yerinde göstererek anlattığı Bakan Murat Kurum'un dikkatini kentsel dönüşümde alınan mesafeye de çekti. Erzurum şehir merkezinde bir zamanlar gecekondulaşma ve sağlıksız yapılaşmanın dikkat çektiğini hatırlatan Başkan Sekmen, yürütülen kamulaştırma çalışmalarıyla bu sorunu ortadan kaldırdıklarının altını çizdi.

BAKAN MURAT KURUM HAYRAN KALDI

Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yürüttüğü projeler karşısında hayranlığını gizleyemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ortaya koyduğu gayret ve özveriden dolayı Başkan Sekmen'e teşekkür etti. Erzurum'a son bir yıl içerisinde defalarca geldiğini ve her gelişinde dikkatini değişimin çektiğini vurgulayan Kurum, bu manada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Kurum, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gerçekten de örnek çalışmalara ve yatırımlara imzasını atıyor. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyor ve gözlemliyoruz. Alınan mesafeyi ve kaydedilen gelişmeleri gördükçe, Erzurum ve Dadaşlar adına daha çok seviniyor, daha bir umutlanıyoruz" diye konuştu. Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje ve yatırımlara bakanlık olarak tam destek verdiklerini ve imkanların bu yönde seferber edileceğini de sözlerine ekledi. - ERZURUM

Murat Kurum, Güncel

Kaynak: İHA

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