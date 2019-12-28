Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3)

'KANAL İSTANBUL, BOĞAZIN ÖZGÜRLÜK PROJESİDİR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Denizli Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililer tarafından karşılanan Bakan Kurum, toplantıda kürsüye gelerek konuşma yaptı. Gündemdeki 'Kanal İstanbul' projesine değinen Bakan Kurum, projeyle İstanbul Boğazı'nın konumunun korunacağını, Türkiye'nin dünya ticaretinde öne çıkacağını belirtti.

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu tamamladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Daha dün Liberya bandrollü dev bir konteyner gemi, Rumeli Hisarı kıyılarında karaya vurdu. Hakikaten çok büyük bir kazadan İstanbullularımız kurtuldu. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Bu petrol ya da kimyasal yüklü bir gemi de olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. O nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Altını çizerek tekrarlamak isterim ki, Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir. Boğazın özgürlük projesidir. Biz bugüne kadar 18 yıldır sizlerin destekleriyle, milletimizin destekleriyle birçok projeyi gerçekleştirdik. İnşallah Kanal İstanbul projesi sizlerin destekleriyle gerçekleşecek. İstanbul'a bu büyük projeyi de kazandıracağız" dedi.

Türk milletinin yıllardır özlemini duyduğu yerli ve milli otomobilin tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Tüm Türkiye büyük bir özveriyle, büyük bir sevgiyle yerli ve milli araçlarını izledi. Araçlarımız sıfır emisyon üreten çevre dostu, elektrik enerjili ve akıllı otomobillerimiz, kendi segmentleri içerisinde en uygun en verimli ve en uygun maliyetli araba olacak. En kısa zamanda da 2022'de milletimizin kullanımına sunulmuş olacak. Bu projeler milletimizin tarihine geçecek olan projelerdir. Birilerinin hayal dahi edemediği şeyleri biz teşkilatımızla, 82 milyon vatandaşımızla birlikte bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,