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Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz.

26.09.2019 20:30Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Kurum paylaşımında, şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz. Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile süreci yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi her türlü afetlerden korusun."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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