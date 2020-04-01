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Bakan Kurum'dan egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.

01.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:10
Bakan Kurum'dan egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Kurum, Twitter, Güncel
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