15.06.2019 14:55
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Bakan Kurum'dan G20 paylaşımı

Bakan Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı G20 toplantısındaki çevre oturumuna ilişkin resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı G20 toplantısındaki çevre oturumuna ilişkin resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, G20'deki çevre oturumunda, Emine Erdoğan himayelerinde başlattıkları atıkları kontrol altına almayı hedefleyen "Sıfır Atık" ve daha temiz denizler için hayata geçirdikleri "Sıfır Atık Mavi" Projelerini anlattıklarını belirtti.

Türkiye'deki sahilleri koruma noktasındaki kararlılıklarını dile getirdiklerini belirten Bakan Kurum, uluslararası çapta denizleri korumak için daha fazla zaman kaybetmeden deniz çöpleri ve mikroplastiklere ilişkin uluslararası bir anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemini ifade ettiklerini vurguladı.

Küresel sorunlarda önemli aktörleri bir araya getiren G20'de katılımcılarla Türkiye'de, yeşil üretime dayalı, kaynak ve enerji etkin bir sanayiye geçiş için yaptıkları çalışmalar ile 2023 yılında ormanlık alanları yüzde 30'a çıkarma hedeflerini de paylaştıklarını kaydeden Kurum, "Ülkemizdeki sahilleri koruma noktasındaki kararlığımızı dile getirdiğimiz G20 toplantısında uluslararası çapta denizlerimizi korumak için daha fazla zaman kaybetmeden deniz çöpleri ve mikroplastiklere ilişkin uluslararası bir anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemini ifade ettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Türkiye, Murat Kurum, Güncel

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