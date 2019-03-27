Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cevre-ve-sehircilik-bakani/' title='Çevre ve Şehircilik Bakanı'>Çevre ve Şehircilik Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/murat-kurum/' title='Murat Kurum'>Murat Kurum</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/millet-bahcesi/' title='Millet Bahçesi'>Millet Bahçesi</a> yapılacak olan <a class='keyword' href='/giresun/' title='Giresun'>Giresun</a> <a class='keyword' href='/ataturk/' title='Atatürk'>Atatürk</a> Stadı'nda incelemede bulundu.<br><br>İnceleme esnasında antrenman yapan Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete de baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, takımın durumu hakkında da bilgiler aldı. Kurum, Giresunspor'un yeni sezonda yeni stadında oynayacağını ifade etti.<br><br>Kulüp Başkanı Ali Sacit Eren ise Bakan <a class='keyword' href='/murat-kurum/' title='Murat Kurum'>Murat Kurum</a>'a imzalı Giresunspor forması hediye etti. - GİRESUN