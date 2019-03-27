27 Mart 2019, 18:55
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Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret

- Bakan Kurum'dan Giresunspor'a baklavalı ziyaretGİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı'nda incelemede bulundu.

- Bakan Kurum'dan Giresunspor'a baklavalı ziyaret

GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı'nda incelemede bulundu.
İnceleme esnasında antrenman yapan Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, takımın durumu hakkında da bilgiler aldı. Bakan Kurum, Giresunspor'un yeni sezonda yeni stadında oynayacağını ifade etti.
Kulüp Başkanı Ali Sacit Eren ise Bakan Murat Kurum'a imzalı Giresunspor forması hediye etti. Millet Bahçeleri, Murat Kurum, Giresunspor, Spor
Kaynak: İHA



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