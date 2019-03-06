Bakan Kurum'dan İzmir'e 'Sosyal Konut' Açıklaması (2)

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'FAZİN DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası'nda inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada inşaat sektörünün önemine değinen Bakan Kurum, "Müteahhitlerimiz yurt dışında 220 milyar dolarlık işlere imza attılar. 102 ülkede de bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu sektörde 250 müteahhit ile hizmet veriyoruz. Çin'den sonra ikinci sırada gelen ve belki de gereğinden fazla müteahhidin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama bununla birlikte bizim öncelikli proje ve hedeflerimiz var. 440 bin kayıtlı müteahhit var. Biz bunları daha verimli şekilde hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanmak istiyoruz" dedi.Yurt dışındaki müteahhitlik sektörünü desteklemek için Çevre Şehir Ateşeliği kuracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Müteahhitler istedikleri zaman Çevre Şehir Ateşeleri ile işleri takip edebilecekler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışma yürütüyor. İlk etapta 12 ülke olmak üzere yurt dışında değişik ülkelerde hizmet veriliyor. İster istemez inşaat sektörümüzde bir daralma yaşandı. Bu gezi süreci ile başlayan en son ekonomik darbeye kadar giden süreçte ülkemiz tüm bu sorunları atlattı. Enflasyon oranı da en kısa süre yüzde 6 seviyelerine gerileyecek ve bu süreçte faizin düşmesi ile birlikte yatırımların önü açılacak" dedi.'İZMİR'DE 5 AYRI İLÇEDE SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'İnşaat sektörünün eski günlerine geri döneceğini söyleyen Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:"İzmir çok önemli potansiyeli olan ancak potansiyeli ne yazık ki kullanılmamış. Mekansal stratejik plan çerçevesinde bu bölgedeki istihdam, üretim alanları arttırılacak ve İzmir başka bir şehir olacak. Bu siyasete konu edilecek bir durum değil. İzmir'in geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle İzmir ile ilgili doğru kararlar almalıyız. İzmir'in bu potansiyelini ayağa kaldırmamız gerekiyor..53 bin sosyal konut projesi için çalışmalara başladık. Bu konutların içerinde alt gelir, orta gelir, şehit ve gazi ailelerine yönelik konutlar var. 50 bin sosyal konutun bugün itibari ile talebini topluyoruz. 388 liradan başlayan taksitlerle ödemeler yapılacak. İzmir'de de 2 bin 500 konutun talebini bugün itibari ile toplayacağız. Alt ve orta gelir gurubundaki vatandaşlara yönelik, yine içinde şehit, gazi ailelerinin kontenjanlarının da olduğu bu projeyi hayata geçireceğiz. 19 Nisan'a kadar başvuru süreci var. İzmir'e 5 ayrı ilçede bu süreci tamamlayacağız. Vatandaşlarımız bu konutlara sahip olacak."'İZMİR KÖRFEZİ TEMİZLENECEK'İzmir Körfezi'ndeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "İzmir Körfezi, Haliç gibi temizlenmeli. İzmir Körfezi'ne atık sularının bırakılmaması gerekiyor. Buna ilişkin acil tedbirler alacağız. Hava kirliliği ile de mücadele etmemiz gerekiyor. Çöp için de durum aynı. Bir patlama meydana gelmeden çöp sorununun halledilmesi gerekiyor" dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Bakan Kurum, "İzmir'de 5 yılda bizim hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürmek. İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne de 4 milyar lira kredi desteği vereceğiz. Kentsel dönüşü projelerinde yüzde 50'ye kadar faiz desteği vereceğiz. Ülkemizde hiçbir insanın bu riskli binalarda oturmasına artık izin vermeyeceğiz" diye konuştu.Umut KARAKOYUN/İZMİR,