Bakan Kurum'dan İzmir'e 'Sosyal Konut' Açıklaması (3)

Kaynak: DHA

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANANLARA TAPU MÜJDESİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm' toplantısına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, bugüne kadar kendi bakanlığının İzmir'e tam 16 milyarlık yatırım yaptığını, 2 milyar 300 milyonluk yatırımların da devam ettiğini söyledi. Cumhur İttifakı'nı kurduklarını anımsatan Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı, kapalı kapılar altında, masa başı etrafında kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz gecesi bu vatan için kurulmuş ve o gece can verilmiş, kan verilmiş bir sürece başlangıç yapılmıştır. Bu kutlu ittifakı birlik beraberlik vatan ve ezan sevgisi için karşılıklı güvene dayalı ülkemizin her yerinde çok güzel bir şekilde işliyor" dedi.'İZMİR'DE NÜFUSUN YÜZDE 20'Sİ İMAR BARIŞINA BAŞVURMUŞ'Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut için talep toplamaya başladıklarını bir kez daha hatırlatan Kurum, şöyle dedi:"53 bin sosyal konut projelerinin de anahtar teslimin yaptık. Bu işler kolay değil. 50 bin konutluk proje tam 10 katrilyonluk proje. Dün, bu ülkenin geleceği, vatandaşlarımızın deprem riski altında yaşamamaları için bugün talepleri başlattık. İzmir'de 2+1'lerin taksit tutarı 583 lira ve 240 aya varan vade ile sizleri ev sahibi yapabilmenin önünü açtık. Kentsel dönüşüm bizim öncelikli işimiz. Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutun yenilenme sürecini yapacağız. Bu dönüşüm bizim için çok önemli. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarımız var. İzmir birinci derece deprem bölgesi. Orana baktığınızda nüfusun yüzde 20'si İzmir'de imar barışına başvurmuş . İzmir'de 1 milyon konutun yüzde 70'i riskli durumda. Bu gerçekten hareketle bu dönüşümü yapmamız elzem. İzmir'de her halükarda bu dönüşümü yapmak zorundayız.'MÜLKİYETİNİ SATABİLİRİZ'Karabağlar Mahalleler Birliği ile toplantı yaptıklarını da açıklayan Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:"Sizin genel taleplerinizi bize ilettiler. Karabağlar'da 540 hektarlık bir alan var ve 101 hektarlık alanda planlama yapılmış, süreci işletiliyor. 70 hektarlık alanın da planlama süreci yapılmış. O da işletiliyor. Kalan yerle alakalı vatandaşımız diyor ki, '775 sayılı kanun, 2981 sayılı kanun, 4706 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun gereği tapu tahsis belgesi olan arazilerin satışını bize yapabilir misiniz?' Evet, bunu yapabilirsiniz. Tapu tahsis belgelerinizin karşılığı, imar barışından faydalanan vatandaşlarımıza buraların mülkiyetini satabiliriz. 4706'dan, 5393'ten, 775'ten kaynaklı imar barışına başvurduğunuz alanda ne kadar yer varsa bunların tespitinin yapılıp Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce satılabileceğinin önünü açacağız ve bu sorunu inşallah çözmüş olacağız."'KOMİSYON KURULACAK'Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Vatandaşlarımız ayrıca 'Bu alanlardaki satışı belediye rayiç değerden yapabilir misiniz?' diyor. Bu Hazine mülkiyeti. Sizin hakkınızın olduğu gibi 82 milyonun da burada hakları var. Ne o 82 milyonun haklarını, ne de sizin haklarınızı birbirine karıştırmadan, hakkaniyet çerçevesinde şehirleri planlayacağız. Buradaki bedelleri de, sizlerle birlikte bir komisyon oluştururuz. Deriz ki, 'Piyasa rayici bu, emlak rayici bu, bu rayiçler çerçevesinde hem sizi hem de devletimizi mağdur etmeyecek şekilde bu süreci de bu süreci yönetiriz' dedik ve buna ilişkin kararı aldık. Hepsi hakkaniyet çerçevesinde, yatay mimari anlayışı ile az katlı, içinde sosyal donatıların barındığı, sizin hak ettiğiniz bir şekilde yaşayabileceğiniz bir planlama yapacağız. Bunun dışında hiçbir planlama yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Siz bizim için değerlisiniz. Deprem riski taşıyan bir binada oturmanızı ne biz istiyoruz, ne Cumhurbaşkanımız istiyor. Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız. Yaparken de vatandaşımızın rızası çerçevesinde, sizleri yanımıza alarak yapacağız."Bakan Kurum, AK Parti'nin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan için destek de istedi.Umut KARAKOYUN/İZMİR,