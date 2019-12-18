Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması

Çeve ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz için gerçekten çok önemli gördüğümüz bir proje. ÇED sürecini de tamamladık. Proje gerçekleştiği zaman, Boğazımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız ve hem hava hem de su kalitesini iyileştirmiş olacağız" dedi. Koruma bölgesi ilan edilen ve 'Millet Bahçesi' yapılması planlanan Salda Gölü'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Hiçbir betonlaşma yapılmayacak" dedi.

MİLLETVEKİLİNDEN "MİLYONLARCA AĞAÇ KESİLECEK" İDDİASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurul'nda, 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili soru ve eleştirileri cevapladı. TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Kanal İstanbul Projesi için 75 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsedildiğini belirterek, "Her şey söyleniyor ama hiç dinlemiyorsunuz. Neden, çünkü tek yetkili kişi şu an Kanal İstanbul'un iyi olduğunu söylüyor. Çok parlak bir fikir var, Kanal İstanbul için en az 1 milyon ağaç kesilecek, şehirleşmeyle milyonlarca ağaç daha kesilecek" iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Mengüllüoğlu'nun bu iddialarına ilişkin, "Mahkemenin aldığı karar çerçevesinde biz de olabilecek şekliyle bir düzenleme yaptık. Diğer taraftan, eski yönetmelikte hakikaten bu emsal dışı alanlar çok fazlaydı. Burada makul bir orana getirdik. Şimdi yine Akdeniz bölgesi için balkon oranını artıracağız. Çünkü bazı bölgelerimizde balkonlar daha fazla. Şu an makul bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Bu çerçevede çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede eğer farklı bir eksiklik varsa yine bunu da düzenlemelerle yapar ve bir şekilde vatandaşımıza o noktada da hizmet edecek adımları atarız" cevabını verdi. Kanal İstanbul Projesi'nin, Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"BOĞAZIMIZIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ"

"Biz 'Kanal İstanbul Projesi, Boğaz'ın koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir' diye altını çizerek ifade ediyoruz. ÇED sürecini de tamamladık. Bu süreçte de gerçekten, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, üniversitelerimizle, hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup çerçevesinde, çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekliyle bir çalışma yürütüyoruz. Proje gerçekleştiği zaman, Boğazımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız ve hem hava hem de su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız."

SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul'da muhalefet milletvekillerinin Salda Gölü'yle alakalı sorularını da cevapladı. Kurum, koruma bölgesi ilan edilen Burdur Salda Gölü bölgesinde yapılması planlanan millet bahçesinin doğal güzelliklere olumsuz etkisi olup olmayacağı sorusu üzerine, Salda Gölü'ne ilişkin projenin, tamamen gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullama projesi olduğunu vurguladı.

"DOĞAL GÜZELLİĞİNİ TAMAMEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Orada beton ve çimento gibi materyaller kullanılmayacak. Sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. 'Beyaz güzel' dediğimiz o kumsala hiçbir şekilde dokunmadan, 400-500 metre bant dışına yapacağız. O doğal güzelliği tamamen gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde orayı gezebileceği bir proje olacak" dedi.