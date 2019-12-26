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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespit edildiği ve ÇED raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:20 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal ) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespit edildiği ve ÇED raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu toplantıya katılmış ve herhangi bir şerh veya itiraz kaydı düşmeden görüş bildirmiştir. Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi de ÇED raporunun altına imzasını atmıştır" dedi. Bakan Kurum "İstanbul Boğazı, Panama Kanalı'nın dört katı, Süveyş Kanalı'nın üç katı yoğunluğunda deniz trafiğine sahiptir.Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, 2018 yılında bu miktar 849 milyon gross tona yükselmiştir. Bu tabloya göre rakam her yıl katlanarak artacak. İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 8 kaza meydana geliyor" diye konuştu.
(İHA)

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Kurum, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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