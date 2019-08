Bakan Kurum'dan Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaz Dağları ile ilgili, "Söz konusu alan Kaz Dağları'nda değildir, 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir. 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. Kesilen 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin ağaç dikimi sağlanmıştır" derken, Salda Gölü'nde ise kıyı kenar çizgisi üzerinde hiçbir yapılaşma yapılmayacağını, doğal güzelliklerin korunarak proje bitirildikten sonra güzelliğini tüm dünyaya gösterme hedefinde olduklarını aktardı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta'da Valiliğinde katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Kurum, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 7-8 metrekareden 15 metrekareye çıkarma hedefinde olduklarını belirterek, "Bir kere son dönemdeki çevrecilikle ilgili hassasiyet, açıkçası herkesten çok bizi memnun ediyor. Biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonunda, çevreci bir parti olarak; bugüne kadar attığımız adımlara baktığımızda, çevremizi, doğamızı koruyacak birçok adımı attık. Yapmış olduğumuz 13 millet bahçelerinde, 850 bin ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarı şu an 7-8 metrekarelerde. Hedefimiz kişi başı yeliş alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Dolayısıyla bizim çevreye ilişkin hassasiyetlerimiz ve Sayın Liderimizin hassasiyetleri herkesin üstündedir" dedi."OECD Raporunda, ülkemizin çevreye duyduğu hassasiyet konusunda büyük övgü aldık"Bakan Kurum, OECD'nin son dönemde Türkiye için verdiği rapor ve yaptığı övgülerden bahsederek, "Ülke olarak baktığımızda, geçen ay OECD Raporu yayınlandı. OECD Raporunda, ülkemizin çevreye duyduğu hassasiyet ve benzer yatırımların yapılmasından, çevreye yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldık. Yapmış olduğumuz işlere baktığımızda, millet bahçelerinden plastik poşetlerin ücretlendirilmesine, yine atık su arıtma tesislerinde nüfusumuzun tamamına hizmet verecek arıtma tesisleri yapmak, tüm dünyaya örnek olacak sıfır atık projemiz var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz, artık atıklarını kaynağında ayrıştırdığımız, organik atıkları kompost haline getirip gübreler yaptığımız, bu gübreleri de yine millet bahçelerinde kullandığımız çok önemli bir projeyi de yürütüyoruz" diye konuştu."Çevreye ve denizlerimize ilişkin üstümüze düşeni yapıyoruz""Plastik poşetle ücretli hale getirdik, kullanım sayısını yüzde 80'e varan oranlarda azalttık ki; plastik poşetlerin çevreye verdiği zararı hepimiz biliyoruz" diyerek açıklamalarını sürdüren Bakan Kurum, "Dolayısıyla, çevreye ve denizlerimize ilişkin hassasiyetimiz, bizim, her partinin üzerindedir. Bu noktada hem milletvekillerimiz hem de Bakanlıklar olarak biz de üstümüze düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu."Kaz Dağları'nda, söylendiği gibi 195 bin değil 13 bin ağaç kesilmiş, yerine 14 bin fidan dikimi yapılmıştır"Son dönemde ülke gündeminde büyük yankı uyandıran Kaz Dağları ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt veren Bakan Kurum, "Kaz dağları konusunda da söz konusu alan Kaz Dağları'nda değildir, 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir. 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. Kesilen 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin ağaç dikimi sağlanmıştır ve çevre hassasiyeti dediğimiz gibi herkesin önündedir. Bu noktada herkesin hassasiyetlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de Bakanlık olarak bu hassasiyetleri gözeteceğiz" ifadelerini kullandı."Salda Gölü'ne ilişkin, kıyı kenar çizgisi üzerinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz"Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin öne sürülen iddialara da yanıt veren Bakan Kurum ayrıca şunları söyledi:"Salda Gölü'ne ilişkin, kıyı kenar çizgisi üzerinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz, doğal güzelliklerimizi koruyoruz. Bakın, bugün Eğirdir'imize geldik, Eğirdir Gölü'ne ilişkin ne yapabilirizin derdine düşüyoruz. Biz dertliyiz, çevremizi korumak için dertliyiz, yeşil alanımızı korumak için dertliyiz ve bu çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz.Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu noktada, hem sıfır atık projesiyle, hem plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde hem de çevre konularında her zaman bize destek olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Salda'ya davet ettik, inşallah kendisiyle birlikte Salda Gölümüzü ziyaret edeceğiz ve orada gerekli incelemelerimizi yapacağız. Projenin ne kadar güzel bir proje olduğunu da inşallah bittiğinde tüm dünyaya aktarmış olacağız." - ISPARTA