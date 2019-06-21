Bakan Kurum'dan "kentsel dönüşümde yeni yönetmelik" açıklaması (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye ilişkin, "6306 sayılı kanun düzenleme kapsamındaki yönetmeliğimiz yayınlandı. Artık bu yönetmelik çerçevesinde kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecekler. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak." dedi.Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantında yaptığı konuşmada, ömrünü tamamlamış binalar, depremler ve küresel iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen afetlerin şehirlerdeki kentsel dönüşümün ne kadar acil ve elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.Dün Trabzon'un Araklı ilçesinde olduğunu ifade eden Kurum, "Araklımızda nehir kenarında daha önce problem olmayan fakat iklim değişikliği sebebiyle bugün problem olduğunu gördüğümüz dere güzergahı üzerindeki yapılaşmalar, yine Kartal'da, Kağıthane'de kendinden kaynaklı binaların yıkılmış olması, Kartal'da 21 canımızın gitmiş olması, Kağıthane'de bir binamızın kayması ve diğer binalarımızın risk altında olması, ülkemizdeki kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez daha hepimize göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlığın kentsel dönüşüm kapsamında tüm illere 19 mayısta süresi dolan bir genelde gönderildiğini hatırlatan Kurum, genelde kapsamında il ve ilçelerdeki "acil öncelikli" denilen riskli alanların tespit edilmesi ve Bakanlığa bildirilmesinin istendiğini aktardı."5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız"Kurum, bu verilerin Bakanlığa ulaştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşallah çok yakın zamanda Bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Artık il il, ilçe ilçe hangi noktalarda hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Kentsel dönüşümde üç temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi gönüllü dönüşüm. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de yatay mimari esaslı, sosyal alt yapısı tamamlanmış, sosyal donatıları proje içinde barındırılan, içinde millet bahçeleriyle parklarıyla bir bütün halinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde acil öncelikli alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanları ve vatandaşları da yanlarına alarak gönül birliği içerisinde yapmak istediklerini söyledi."Gaziosmanpaşa'da 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atacağız"Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da yeni başalatacakları projelerin olduğunu olduğunu kaydeden Kurum, "Gaziosmanpaşa'da bugün 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atacağız. Akabinde de yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak, en geç 400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlarımıza bu konutların teslimini yapacağız. şimdiden tüm vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli konutları hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalıştık. Buna ilişkin de her türlü tehdidi göreve geldiğimiz günden beri almaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı gibi bir çok yardımlar yapıyoruz. Yine yayınladığımız yönetmelikler ve kanun düzenlemeler kapsamında da hem vatandaşımızın hem de yüklenicilerimizin mağduriyetlerini engeleyecek birçok düzenlemeyi de yapmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.Gaziosmanpaşa'da 2012'de başlattıkları bu kentsel dönüşüm seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede bu projelerin yapıldığını aktaran Kurum, bu projenin bir kısmını Gaziosmanpaşa Belediyesi, KİPTAŞ ve TOKİ'yle etaplar halinde yaptıklarını anlattı.Bakan Kurum, 13 bölgenin 5 bölgesinde 4 bin 400 konutunu Bakanlığın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacağını belirterek, Gaziosmanpaşa'daki tüm riskli alanların dönüşümü yapmak suretiyle İstanbul'u marka şehir haline getireceklerinin altını çizdi."İmar barışı için 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu"İmar başvurusuyla alakalı sürecin 15 haziranda tamamlandığını hatırlatan Kurum, şunları söyledi:"İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız bu kanuni düzenlemeden faydalanmak için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın yapı kayıt belgelerini alıp, imar barışından faydalanmaları için ödeme sürecimiz 30 haziranda tamamlanıyor. Bu çok önemli bir düzenleme. Vatandaşımızın elektrik, su, doğalgaz alamadığı, belediye hizmetlerinden faydalanamadığı alanlarda bu hizmetleri almaları, yine mallarının mülkiyete konu edilmesiyle birlikte ipotek edebilmelerine ve teminat gösterebilmelerine imkan sağlayacak bu öenmli düzenlemeyi yaptık. Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm mağduriyetlerini engelleyecek her türlü düzenlemeyle birlikte de bu imar barışı sürecimizi net bir şekilde tamamlayacağız.""Amacımız, yüklenicilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek"Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, kentsel dönüşüm yapan yatırımcılar ve müteahhitlerle ilgili hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin de şunları kaydetti:"6306 sayılı kanun düzenleme kapsamındaki yönetmeliğimiz yayınlandı. Artık bu yönetmelik çerçevesinde kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecekler. Müteahhitlerimizi 9 yeterlilik kriterine ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri kapsamında da kentsel dönüşümde hem teknik hem mali açıdan yeterlilikleri olan firmalar bu işlere girebilecekler. Kentsel dönüşüm projelerinin yarım kalmaması adına yine bu işe girecek firmalarımızın belli oranda teminat göstererek, bu yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 10'u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla kentsel dönüşüm firmaları bu işlere girebilecekler. Bu işleri de belediyelerimizle yürütebilecekler. Bunun gibi çok önemli düzenlemeler yaptık. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak."Bakan Kurum, konuşmasının ardından kentsel dönüşüm alanında incelemede bulundu.Kentsel dönüşüm alanıyla ilgili bilgi veren Kurum, "Az katlı, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültüründe, yani vatandaşımızın dışarıya çıktığında sokakta komşusuyla beraber olabileceği er türlü faaliyeti gerçekleştirebileceği alanlar olacak. Gezi ve yürüme alanları. Bu anlayışla, aşağıda mahallemizin, bakkalı, manavı kasabı olacak. O alanlarda hepimiz bütünleşeceğiz. Bizi beraber tutan mahalle kültürümüzü burada yaşatacağız. Özümüzü, kültürümüzü yaşatacağımız bu projeyi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.