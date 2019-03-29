Bakan Kurum'dan Kulu Ve Cihanbeyli'ye Yatırım Müjdesi

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde halkla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçelere organize sanayilerinden, yeni imar projelerine ve atıksu arıtma tesislerine kadar birçok projenin hayata geçirileceği müjdelerini verdi.

BAKAN KURUM'DAN KULU'YA MÜJDELİ HABERLER

İlk olarak Kulu'da halka hitap eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kulu Organize Sanayi Bölge'mizi tam kapasiteyle üretim faaliyetine geçirerek istihdam problemini ortadan kaldıracağız. Sanayi Kavşağı'nı trafiğe açacağız. Ayrıca yüksekokulumuzun hem bölümlerini, hem de fakülte sayısını artırmak istiyoruz. Yurdumuzu yeniden faaliyete geçireceğiz. Öte yandan herkesin rıza göstereceği, kimsenin mağdur olmayacağı bir imar planı çıkaracağız. Gençlerimizin her türlü sportif faaliyetini destekleyeceğiz. Değirmenözü ve Alparslan Türkeş parklarımızı genişleterek, Kulu'ya güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Düden Gölü ve Akgöl'ün Kulu'da kalan kısmındaki millet bahçesi talebini planlamamız içine aldık. Tuzkaya, Ömeranlı ve Karapınar mahallelerimizde de atıksu arıtma tesislerine başlıyoruz" dedi.

ALTAY: İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN DESTEKÇİSİYİZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde belediye başkanlarının her türlü projelerine destek olacaklarını söyledi. Altay, "Baştan beri söylüyoruz; üçlü olalım, güçlü olalım. 5 yılda Kulumuza 125 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Birçok altyapı problemini giderdik. Grup suyuyla ilçelerimizin, mahallelerimizin su sorunlarını çözdük. Şimdi İnşallah yeni projeler ve yeni bir başarı hikayesi yazmak için karşınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Kulu Belediye Başkan Adayı Murat Ünver, hükümetin, Bakan Murat Kurum'un ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçede önemli yatırımları hayata geçireceklerini dile getirdi.

CİHANBEYLİ DE BAKAN KURUMDAN MÜJDELİ HABERLER ALDI

Daha sonra Cihanbeyli'ye geçen Bakan Murat Kurum, burada da müjdeli haberlerine devam etti. Kurum, "Doğalgazı inşallah en yakın zamanda ilçemize getiriyoruz. Cihanbeyli'nin yıllardır hayali olan Organize Sanayi Bölgesi proje ve tahsisi işi tamamlandı. Cihanbeyli'mizi Termal turizm merkezi haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin en büyük hayvan alım satım merkezini inşallah Cihanbeyli'ye inşa ediyoruz. TOKİ'miz eliyle konut yapımına dair taleplerinizi hızlıca yerine getiriyoruz. Cihanbeyli ve Gölyazı Mahallesi'nde atıksu arıtma tesislerini yapıyoruz. İmar planı revizyonunu da bitirdik. Şehir meydanı ile ilgili bir düzenleme yapılacak, ona destek olacağız. Şehir merkezinde de katları bir kat artırdık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay ise, "Cihanbeyli'mizin bizden bir arıtma talebi vardı. Sayın Bakanımızın talimatıyla Kulu ile birlikte 4 tane arıtma tesisinin hibe desteğini verdi, biz de ihalesini hazırlatıyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzu konusunda da Mehmet Kale Başkanımızın talepleri vardı. Gönül rahatlığıyla sözünü verin dedik. Büyükşehir olarak Cihanbeyli'ye bugüne kadar 145 milyon liralık yatırım yaptık. Bundan sonra da Mehmet Kale Başkanımızla birlikte Cihanbeyli'nin bütün sorunlarını çözmek için bu meydandan sizlere söz veriyoruz" dedi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de merkezi hükümetten güç alarak, önümüzdeki bir 5 yıl daha halka hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Programlara AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da katıldı.

Kaynak: Bültenler