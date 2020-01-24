Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa 'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası ağır hasar oluşan 249 binanın yıkılacağını belirten Bakan Kurum, "21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz. Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi günü başlayacak" ifadelerini kullandı.

"YÜZER KONUT İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, "İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz.Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız" açıklamasında bulundu.