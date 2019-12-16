Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, belediye meclisinin Aralık ayı toplantısında Melen Barajı projesiyle ilgili "Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir" ifadesini kullanmıştı. İmamoğlu'nun Melen Barajı ile ilgili uyarısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baraj projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı'nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?' diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020'de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor." ifadelerini kullanmıştı.