Bakan Kurum'dan Pamukkale ile ilgili 'kentsel dönüşüm' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale bölgesinde 300 bağımsız birim olan apart, daire ve dükkanların içinde olduğu alanda kentsel dönüşüm yapmak istediklerini kaydederek, "Buradaki ömrünü yitirmiş yapıları bu 300 bağımsız bölümü daha güvenli bir alana taşımak istiyoruz. Pamukkale ilçemizi bir termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de, afetzedeler için yaptırılan Çardak ve Bozkurt'taki deprem konutlarını inceledikten sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Vali Hasan Karahan ve AK Parti milletvekillerinin ile daire müdürlerinin de eşlik ettiği Bakan Kurum ziyaret sonrası bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Denizli için yapılacak yatırımlara değinen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli merkez ve ilçelerine 3 bin 500 konut yapılacağını ifade etti."Vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje geliştiriyoruz"Kentte büyükşehir belediyesi ile kentin çehresini önemli ölçüde değiştirecek bir projenin daha hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, "18 yıllık Ak Pati iktidarlığı döneminde Denizlimize 22 milyar liralık iş yaptık ve yine bu işlere yenilerini eklemek suretiyle de yeni projeleri yaparak Denizlimizi çok daha yukarıya çekecek AR-GE şehir yapacak hamleleri yapıyoruz. Denizli'nin önemli cadde ve sokaklarında iyileştirme çalışmaları yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Kale içinde kalan ve kapalı çarşı diye adlandırabileceğimiz bölgede sokakların, kaldırımların ve aydınlatmaların iyileştirilmesi amacı ile büyükşehir belediyemiz ile bir proje yürüteceğiz. Kale içinde sokakların üstünü kapatabileceğimiz, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde cephelerin düzenlenmesi kaldırımların iyileştirilmesi ve aydınlatmaların değiştirilerek bu bölgelerin yeni bir turizm bölgesi haline getirebilecek, vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje geliştiriyoruz. Projenin maliyeti 16 milyon TL" diye konuştu."Pamukkale ilçemizi bir termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız"Konuşmasında daha sonra Pamukkale'de yapılacak kentsel dönüşümden bahseden Bakan Kurum şunları söyledi:"Karahayıt Mahallesinde 10 hektarlık alanımız var. Bu proje çerçevesinde de amacımız içinde bulunan 300 bağımsız birimden oluşan, ki bu bağımsız birimlerin bazıları apart, bazıları daire bazıları dükkan. Bu bağımsız birimlerde önemli bir kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Bu proje çerçevesinde Karahayıt Mahallesindeki Pamukkale ilçemiz sınırları içerisinde bir turizm aksı, yeni bir termal turizmin merkezi olacak önemli bir adımı atacağız. Buradaki ömrünü yitirmiş yapıları bu 300 bağımsız bölümü daha güvenli bir alana taşımak, vatandaşlarımın taleplerini bu alanlarda karşılamak ve mevcut bulunan yapıları da bir regresyon alanı haline getirip buraya termal turizme gelen vatandaşlarımızın bu alan içerisinde 100 hektar alan içerisinde ihtiyaçlarını giderecek projeyi yapmak istiyoruz. Bu proje çerçevesinde de yine büyükşehir belediyemiz, Pamukkale Belediyemiz v toplu Konut Dairesi Başkanlığımız bir proje yürütecekler. Biz de bu projeye her türlü desteği vereceğiz ve inşallah en kısa zamanda buradaki kentsel dönüşünü yapmak suretiyle Karahayıt Mahallemizi Pamukkale ilçemizi bir termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız." - DENİZLİ