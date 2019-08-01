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Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması: Gelecek nesillere taşıyacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesiyle ilgili, "Salda Millet Bahçesi projemizle bu doğal mirası koruyacağız" açıklamasında bulundu

01.08.2019 21:07
Bakan Kurum'dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Salda Millet Bahçesi projemizle bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak, gelecek nesillere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

"DOĞAL MİRASI KORUYARAK GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ"

Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Salda Gölüne yönelik açıklamalarda bulundu.Salda Gölü ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan edilerek, doğal güzelliğinin korunmasının amaçlandığını vurgulayan Kurum, "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Salda Gölü'nü hep birlikte koruyacağız", "Salda Gölü hep güzel kalacak" ifadelerinin yer aldığı gölün ve çevresinin gösterildiği bir videoya da yer verdi.


Millet Bahçeleri, SALDA GÖLÜ, Burdur, Salda, Güncel

Kaynak: AA

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